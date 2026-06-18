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Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a başkanlık yarışını sürdürdüğü seçim döneminde bir dernekte ''İsmail Kartal ile görüşmeyi düşünür müsünüz?'' şeklinde bir soru yöneltilmiş, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın olumsuz şekilde kafa sallaması dikkat çekmişti. Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın getirilmesi sonrasında haftalar önce paylaşılan bu video yeniden gündem oldu.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal’ın getirilmesi sarı-lacivertli camiada büyük ses getirirken, haftalar önce kaydedilen bir video sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İSMAİL KARTAL SORUSUNA KAFA SALLAMIŞTI

Seçim sürecinde bir dernek toplantısına katılan eski başkan Aziz Yıldırım’a bir taraftar tarafından " Fenerbahçe'de 99 puan toplayan İsmail Kartal ile görüşmeyi düşünür müsünüz?" sorusu yöneltilmişti. Soru esnasında Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın kameralara yansıyan ve kesin bir dille "hayır" anlamına gelen olumsuz kafa sallama hareketi dikkat çekmişti.

YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Fenerbahçe yönetiminin resmi olarak İsmail Kartal ismini açıklamasının ardından, Yaz Yıldırım’ın o dönemki tepkisi taraftarlar tarafından yeniden paylaşılarak gündem oldu. 

YAZ YILDIRIM'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Yaz Yıldırım, İsmail Kartal'ın göreve getirilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, ''Evine hoşgeldin İsmail Kartal.'' ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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