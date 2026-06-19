Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi

İran'da başörtüsü takmadan çevrim içi konser veren şarkıcı Parastoo Ahmadi ve konser ekibindeki 8 kişi hakkında 74 kırbaç cezası verildi. Mahkeme ayrıca Ahmadi ve ekip üyelerine 2 yıl yurt dışına çıkış yasağı ve 2 yıl sanatsal faaliyetten men cezası uyguladı.

ÇEVRİM İÇİ KONSER NEDENİYLE CEZA VERİLDİ

İran'da 2024 yılında YouTube üzerinden yayınlanan çevrim içi konseriyle geniş kitlelere ulaşan şarkıcı Parastoo Ahmadi hakkında dikkat çeken bir karar çıktı.

Kum eyaletindeki ceza mahkemesi, Ahmadi ve konserin hazırlanmasında görev alan 8 kişilik ekibi, "müstehcen ve ahlaksız içerik" üretmek ve yayımlamak suretiyle kamu ahlakını ihlal etmekle suçladı.

Mahkeme, Ahmadi ve ekip üyeleri hakkında 74 kırbaç cezası verdi. Karar kapsamında sanatçılar ayrıca 2 yıl boyunca yurt dışına çıkamayacak ve 2 yıl süreyle sanatsal faaliyette bulunamayacak.

BAŞÖRTÜSÜZ KONSER TARTIŞMA YARATMIŞTI

Parastoo Ahmadi, Aralık 2024'te başörtüsü takmadan gerçekleştirdiği çevrim içi konserle İran'da geniş tartışmaların merkezine yerleşmişti.

YouTube üzerinden yayınlanan performans kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Ahmadi'nin konserde seslendirdiği vatansever şarkılar ve sahneye başörtüsüz çıkması, ülkede kadın sanatçılara yönelik kısıtlamaları yeniden tartışmaya açmıştı.

YARGI SÜRECİ KONSERDEN SONRA BAŞLADI

Konserin yayınlanmasının ardından İran yargısı Ahmadi ve konser ekibi hakkında işlem başlattı. Yargı makamları, performansın ülkenin "yasal ve kültürel standartlarına" uymadığını savundu.

Dış basında yer alan bilgilere göre, mahkeme kararında Ahmadi ve ekip üyelerinin kamu ahlakını ihlal ettiği değerlendirmesi yaptı.

İKİ YIL SANAT YASAĞI

Mahkemenin verdiği karar yalnızca kırbaç cezasıyla sınırlı kalmadı. Parastoo Ahmadi ve ekip üyeleri hakkında iki yıl boyunca sanatsal faaliyet yürütmeme kararı da verildi.

Bu karar, sanatçının sahneye çıkmasını, konser vermesini ve sanat alanındaki faaliyetlerini sürdürmesini engelleyen en dikkat çekici yaptırımlardan biri oldu.

ULUSLARARASI TEPKİLER ARTTI

Karar, uluslararası kamuoyunda da tepki çekti. İnsan hakları savunucuları, kırbaç cezasını ağır ve insanlık dışı bir yaptırım olarak değerlendirirken, kadın sanatçıların sahne alma ve üretim yapma hakkına yönelik baskıların arttığına dikkat çekti.

Dış basında yer alan değerlendirmelerde, Ahmadi hakkında verilen kararın İran'da kültürel alan üzerindeki denetimin sıkılaştığını gösterdiği yorumları yapıldı.