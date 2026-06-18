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Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur

Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
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La Liga şampiyonu Barcelona, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Trabzonsporlu orta saha oyuncusu Christ Oulai'yi yakından takip ediyor.

  • Trabzonsporlu Christ Oulai, Barcelona'nın transfer hedefi haline geldi.
  • Oulai, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Leipzig ve Benfica tarafından da izleniyor.
  • 20 yaşındaki orta saha, geçen sezon 31 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

Trabzonspor formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri çeken ve geride bıraktığımız sezon bordo-mavili ekiple Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Christ Oulai, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Genç yeteneğin son talibi ise ligde şampiyon olan  İspanyol devi Barcelona oldu.

BARCELONA'DAN YAKIN TAKİP

Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla boy gösteren 20 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Barcelona'nın radarına girdi. Katalan kulübünün, genç yıldız adayını mercek altına almak için scout ekiplerini görevlendirdiği ve oyuncunun milli takımdaki performansını yakından takip ettirdiği öğrenildi.

PREMIER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR

Fildişi sahilli oyuncunun tek talibi Barcelona değil. Daha önce İngiltere Premier Lig'in güçlü temsilcileri Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Almanya'dan Leipzig ve Portekiz'den Benfica'nın da genç orta sahayı tribünden defalarca izlettiği biliniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 31 maça çıkan Christ Oulai, 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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