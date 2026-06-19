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Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı

Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı Haber Videosunu İzle
Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı
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Esrarengiz olaylarla anılan Davutlu Köyü'ne gece saatlerinde giden gençler, köy içerisinde ilerledikleri sırada elinde çalı süpürgesi bulunan yaşlı bir kadınla karşılaştı. O anlarda büyük şaşkınlık yaşayan gençlerin korku dolu tepkileri cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençlerden birinin "Kemal sür, sür..." dediği duyulurken bir başkasının "Teyze sen neden uyamadın?" diye sorduğu görüldü.

Esrarengiz olaylarla sık sık gündeme gelen Davutlu Köyü'ne giden bir grup genç, gece saatlerinde köy içerisinde ilerledikleri sırada karşılarına çıkan yaşlı kadın nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Elinde çalı süpürgesi bulunan kadını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen gençlerin yaşadığı panik anları kayda geçti.

GİZEMLİ KÖYE GECE ZİYARETİ

İddiaya göre, geçmişte yaşandığı öne sürülen sıra dışı olaylarla tanınan Davutlu Köyü'ne giden bir grup genç, gece saatlerinde köy içerisinde gezmeye başladı. Cep telefonu kamerasıyla kayıt alan gençler, köyün sokaklarında ilerledikleri sırada beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

ELİNDE ÇALI SÜPÜRGESİYLE KARŞILARINA ÇIKTI

Görüntülerde, loş ışık altında elinde çalı süpürgesi bulunan yaşlı bir kadının gençlerin bulunduğu noktaya doğru geldiği görülüyor. Kadını fark eden gençlerin kısa süreli panik yaşadığı ve gençlerden birinin "Kemal sür, sür..." diyerek tepki verdiği anlar kameraya yansıyor.

Yaşlı kadının bir süre bölgede bulunduğu, gençlerin ise gördükleri karşısında ne yapacaklarını şaşırdığı görüntülerde yer alıyor.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Kayıtlarda olayın gece saatlerinde gerçekleştiği görülürken, görüntülerin kısa sürede ilgi çektiği belirtildi. Yaşlı kadının köy sakini olduğu değerlendirilirken, olayın ardından gençlerin yaşadığı şaşkınlık dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy
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