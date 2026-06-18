Haberler

Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu

Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz forması giyen Cristiano Ronaldo, Demokratik Kongo karşılaşmasında bekleneni veremedi. İlk maçında puan kaybı yaşayan Portekiz'de yaşananların ardından efsane futbolcu Thierry Henry, Ronaldo'yu topa tuttu.

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu'na mutlak galibiyet parolasıyla adım atan Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle hayal kırıklığı yarattı. Beklentilerin altında kalan Portekiz'de yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sergilediği etkisiz performansla eleştiri oklarının hedefi oldu. 

SAHADA HAYALET GİBİYDİ

90 dakika boyunca sahada kalan 41 yaşındaki futbolcu, rakip kaleye gönderdiği 3 şutta da çerçeveyi bulamayarak isabetsiz bir maç çıkardı. Takımının en az topla buluşan isimlerinden biri olan tecrübeli forvet, mücadeleyi yalnızca 25 pas isabetiyle tamamladı.

TAKIM ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

Üstelik Ronaldo'nun gerginliği sadece oyununa değil, takım içine de yansıdı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin attığı golden sonra oldukça sinirlenen yıldız oyuncunun, kaleci Diogo Costa ile saha içinde sert bir tartışma yaşadığı ve bu gerginliğin devre arasında soyunma odası tüneline de taşındığı öğrenildi.

GOL HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTI

Portekiz formasıyla çıktığı son 10 müsabakada ağları sarsamayan Ronaldo, bu maçta da suskunluğunu bozamadı. Formsuzluğuna rağmen oyundan alınmaması ise teknik direktör Roberto Martinez’e yönelik eleştirileri alevlendirdi. Eski futbolcu Chris Sutton, Martinez’in Ronaldo’yu kulübeye çekmek konusunda korkak davrandığını ve bu çekingenliğin Portekiz’in oyununu baltaladığını dile getirdi.

HENRY, RONALDO'YU YERDEN YERE VURDU

Ronaldo’ya en ağır eleştirilerden biri ise Fransız futbolunun efsane ismi Thierry Henry’den geldi. Henry, müsabakadaki bir pozisyon üzerinden Ronaldo'nun takım oyununa zarar verdiğini savundu ve "Eğer altı pasın içine girseydi, defans oyuncusu onu takip etmek zorunda kalacaktı ve Fernandes için kolay bir gol olacaktı. Gol atmak istediği için pasın yoluna giriyor. Benim düşüncem şu: Gol atması gereken takım, sen değil."  dedi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Büyükşehir belediye başkanı, CHP'den istifa etti
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama

İlk açıklaması çok manidar! ABD ile anlaşmayı bozarsa Hamaney bozar
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama

Test sonucunun çıkmasının ardından ilk açıklama geldi
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran'ı Libya'ya dönüştürmek istiyor

İsrail'in İran'la ilgili asıl niyetini açıkladı: Bizim için iyi olmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat

Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Haziranda kötü sürpriz! Yollar kısa sürede göle döndü
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

O soru karşısında kafasını sallamıştı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık

ABD'den piyasalara rahat nefes aldıracak açıklama: Tamamen kaldırdık
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı

Yaka paça dışarı atılmıştı! İşin aslı başka çıktı
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu