Lemina, iki çocuğunun annesi Neguesha ile 9 yıllık birliktelikten sonra evlendi

Galatasaray taraftarının sevgilisi olan 32 yaşındaki Gabonlu başarılı futbolcu Mario Lemina, bu kez başarısıyla değil özel hayatıyla gündeme oturdu.

2 ÇOCUĞUNUN ANNESİYLE 9 YIL SONRA EVLENDİ

Lemina, 9 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan 35 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Fanny Neguesha ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz yıl Lemina’dan aldığı romantik evlilik teklifiyle evlilik yolunda ilk adımı atan Neguesha ile başarılı futbolcu, gerçekleştirdikleri şık bir nikah töreniyle resmen evlendi. Uzun süredir merakla beklenen bu düğünle ilişkilerini resmiyete döken çift, zaten büyük bir aileye sahipti. İkili, Kasım 2014'te oğulları Neals'ı, Ağustos 2018'de ise kızları Isaiah-King'i kucaklarına alarak bu mutlu birlikteliği çocuklarıyla taçlandırmıştı.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Nikahtan hemen sonra mutluluklarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Mario Lemina, düğün karelerinin altına, ''Bayan ve Bay Lemina. Tüm hayatım ve dahası..." notunu düştü. Ünlü çiftin bu paylaşımına kısa sürede başta Galatasaraylı taraftarlar olmak üzere spor ve magazin dünyasından binlerce tebrik ve beğeni mesajı yağdı.