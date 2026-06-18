Sürpriz sonuç! Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı

FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Çekya ve Güney Afrika karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Çekya, 6. dakikada Sadilek'in golüyle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. Güney Afrika, 81. dakikada kazandığı penaltının ardından Mokoena ile skora denge getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla birlikte Çekya ve Güney Afrika Dünya Kupası'ndaki ilk puanlarını aldı. Grubun 3. ve son maçında Çekya, Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Güney Kore ile mücadele edecek.

20 YIL SONRA İLK PUAN

Çekya, Dünya Kupası'na en son 2006 yılında katılmıştı. 2026 Dünya Kupası'yla birlikte 20 yıl sonra turnuvaya katılan Çekya mücadele ettiği A Grubu'nda 1-0 öne geçtiği ilk maçta Güney Kore'ye 2-1 mağlup olmuştu. Çekya, Güney Afrika beraberliğiyle birlikte 20 yıl sonra grup aşamasında ilk kez puan aldı.