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TRT'de bir skandal daha! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu

TRT'de bir skandal daha! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu
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TRT, Kanada - Katar maçında sakatlık nedeniyle duran oyunu su molası sanarak reklama gitti. Yayına geri döndükten kısa süre sonra hakemin gerçek su molasını vermesi üzerine ikinci kez reklama geçilince izleyiciler yaşanan karışıklık karşısında şaşkınlık yaşadı.

  • TRT, Kanada-Katar maçında sakatlık anını su molası sanarak reklama geçti ve 1,5 dakika sonra yayına döndü.
  • Yayına dönüldükten yaklaşık bir dakika sonra hakem gerçek su molası verdi ve TRT tekrar reklam yayınına geçti.
  • TRT, Dünya Kupası yayınlarında daha önce İran-Yeni Zelanda maçında takımları karıştıran anlatım hatası yapmıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Türkiye yayıncısı TRT, bir kez daha yayın hatasıyla gündeme geldi. İran - Yeni Zelanda maçında takımları karıştıran anlatımın ardından bu kez Kanada ile Katar arasında oynanan karşılaşmada su molası karışıklığı yaşandı.

SU MOLASI SANIP REKLAMA GİTTİLER

Mücadelenin 22. dakikasında Katarlı bir futbolcu kendi ceza sahasında sakatlandı. Hakem sağlık ekiplerini sahaya çağırırken, yayın sırasında su molası verildiği düşünülerek reklama geçildi. Ancak kısa süre sonra oyunun devam ettiği anlaşılınca TRT yaklaşık 1,5 dakika sonra apar topar yayına geri döndü.

BİR DAKİKA SONRA GERÇEK SU MOLASI GELDİ

Yayına dönüldüğünde spiker, hakemin su molası verdiğini ifade etti. Ancak bu dönüşten yaklaşık bir dakika sonra hakem gerçekten su molasını işaret etti. Bunun üzerine TRT bir kez daha reklam yayınına geçti.

İZLEYİCİLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Peş peşe yaşanan yayın geçişleri nedeniyle karşılaşmayı takip eden futbolseverler ne olduğunu anlamakta zorlandı. TRT, Dünya Kupası yayınlarında kısa süre önce İran - Yeni Zelanda maçında yaşanan anlatım hatasıyla da eleştirilmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Ne var yani bunda Alper Kızıltepe, diğer kanalları izlemiyorsun galiba, 15 dakika reklam olur diye bekliyorsun birde bakmışsın yarım saati geçmiş

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Haber YorumlarıHakan YILMAZ:

Hala o şaşkınlığı atmış değiliz üzerimizden. Alper Kızıltepe.

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