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Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş

Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş Haber Videosunu İzle
Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna en yakın isimlerden olduğu konuşulan Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olamadı. Göreve İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'dan vazgeçme sebebi ortaya çıktı. İddialara göre, Aykut Kocaman'ın sağ bek pozisyonunda Çaykur Rizespor forması giyen Taha Şahin'i istediği ancak Başkan Yıldırım'ın bu transferi istememesi sonucu ikili arasında çatırdama yaşandığı öne sürüldü.

  • Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin sağ bek takviyesi için Çaykur Rizesporlu Muhammet Taha Şahin'in transferini istedi.
  • Aziz Yıldırım, Taha Şahin transferine veto etti ve bu anlaşmazlık ikili arasında krize yol açtı.
  • Anlaşmazlık sonrası Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'dan vazgeçerek İsmail Kartal'ı teknik direktör olarak göreve getirdi.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Aykut Kocaman’ın yeniden sarı-lacivertli takımın başına geçememe sebebi belli oldu. Göreve İsmail Kartal’ı getiren Fenerbahçe’de, Başkan Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman arasında yaşanan transfer anlaşmazlığının detayları gün yüzüne çıktı.

TAHA ŞAHİN İSMİ İPLERİ KOPARDI

Yeni sezon yapılanması için Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelen Aykut Kocaman'ın, sağ bek takviyesi için Çaykur Rizespor forması giyen genç oyuncu Muhammet Taha Şahin’in adını yönetime sunduğu öğrenildi. Takımın savunma hattını güçlendirmek adına bu transferde ısrarcı olan tecrübeli teknik adamın raporu, yönetim kanadında karşılık bulmadı.

AZİZ YILDIRIM'DAN VETO

İddialara göre, Başkan Aziz Yıldırım'ın Taha Şahin transferine sıcak bakmaması ve bu profile onay vermemesi, ikili arasındaki iplerin gerilmesine neden oldu. Transfer politikasında yaşanan bu fikir ayrılığı, taraflar arasında ciddi bir çatırdama yarattı. Yaşanan bu anlaşmazlığın ardından geri adım atmayan Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman isminden tamamen vazgeçerek takımın başına İsmail Kartal'ı getirme kararı aldığı belirtildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTaygun Demir:

feneri konyaspor sanıyor hep Anadolu kulübü gibi oynattı sonuç vardar ovası aykuttan hoca olmaz

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