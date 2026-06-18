Haberler

Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor

Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılmaya hazırlanan eski oyuncusu Salih Uçan için harekete geçti. Salih Uçan, Akdeniz ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

  • Salih Uçan, Beşiktaş'tan ayrılarak Corendon Alanyaspor'a transfer olmaya hazırlanıyor.
  • Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Salih Uçan ile transfer görüşmelerinde önemli mesafe aldı.
  • Salih Uçan, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor forması giymişti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Corendon Alanyaspor, tanıdık bir ismi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Turuncu-yeşilli ekip, eski orta saha oyuncusu Salih Uçan’ı transfer etmek için düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ'TA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano’nun gelecek sezon planlamasında yer almayan ve siyah-beyazlı kulüpten ayrılma aşamasına gelen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Alanyaspor devreye girdi. 

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun, Salih Uçan ile gerçekleştirdiği transfer görüşmelerinde önemli mesafe aldığı ve tarafların el sıkışmaya çok yakın olduğu belirtildi.

PEREIRA ÖZELLİKLE İSTEDİ

Alanyaspor'un Portekizli teknik direktörü Joao Pereira’nın, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına Salih Uçan transferine onay verdiği ve yönetime bu yönde rapor sunduğu öğrenildi. Orta saha hattına derinlik katmak isteyen Akdeniz ekibinin kurmayları, 2019-2020 sezonunda da turuncu-yeşilli formayı terleten ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken  deneyimli orta saha ile kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 19 karşılaşmada görev alan ancak gol ya da asist katkısı üretemeyen Salih Uçan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çıktığı maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik performansla katkı sağlamıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Büyükşehir belediye başkanı, CHP'den istifa etti
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama

İlk açıklaması çok manidar! ABD ile anlaşmayı bozarsa Hamaney bozar
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama

Test sonucunun çıkmasının ardından ilk açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat

Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

O soru karşısında kafasını sallamıştı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça dışarı atılmıştı! Yeni görüntüler çıktı

Yaka paça dışarı atılmıştı! İşin aslı başka çıktı
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...