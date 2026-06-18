Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Corendon Alanyaspor, tanıdık bir ismi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Turuncu-yeşilli ekip, eski orta saha oyuncusu Salih Uçan’ı transfer etmek için düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ'TA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano’nun gelecek sezon planlamasında yer almayan ve siyah-beyazlı kulüpten ayrılma aşamasına gelen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Alanyaspor devreye girdi.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun, Salih Uçan ile gerçekleştirdiği transfer görüşmelerinde önemli mesafe aldığı ve tarafların el sıkışmaya çok yakın olduğu belirtildi.

PEREIRA ÖZELLİKLE İSTEDİ

Alanyaspor'un Portekizli teknik direktörü Joao Pereira’nın, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına Salih Uçan transferine onay verdiği ve yönetime bu yönde rapor sunduğu öğrenildi. Orta saha hattına derinlik katmak isteyen Akdeniz ekibinin kurmayları, 2019-2020 sezonunda da turuncu-yeşilli formayı terleten ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken deneyimli orta saha ile kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 19 karşılaşmada görev alan ancak gol ya da asist katkısı üretemeyen Salih Uçan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çıktığı maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik performansla katkı sağlamıştı.