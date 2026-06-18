Volkan Demirel'den ''Fenerbahçe'yi reddetti'' iddialarına yanıt

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna yeniden İsmail Kartal’ın oturmasının ardından, sarı-lacivertli camiada ses getiren bir iddia ortaya atılmıştı.

İSMAİL KARTAL'I REDDETTİ İDDİASI

Kamuoyunda Aykut Kocaman isminin beklendiği süreçte görevin İsmail Kartal’a verilmesiyle birlikte Kocaman’ın ekibinde yardımcı antrenör olması beklenen Volkan Demirel'in bu karara tepki göstererek Kartal ile çalışmayı reddettiği ileri sürülmüştü. Gündemi sarsan bu spekülasyonların ardından sessizliğini bozan Volkan Demirel, iddialara son noktayı koydu.

''TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM''

Asist Analiz'e özel açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin efsanevi eski kalecisi ve teknik direktör Volkan Demirel, kendisine kulüpten ya da İsmail Kartal cephesinden herhangi bir teklif gelmediğini belirterek, "Fenerbahçe’den bana yardımcı antrenörlük pozisyonu için hiçbir şekilde teklif ya da davet ulaşmadı. Ortada dolaşan bu tarz iddialar tamamen asılsızdır. İsmail Kartal’ın takımın başına geçtiğini ben de herkes gibi televizyon ekranlarından öğrendim." ifadelerini kullandı.