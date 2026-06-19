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Mersin'de Silifke Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı var

Mersin'de Silifke Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı dahil çok sayıda gözaltı var
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Mersin'de Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Mersin'de Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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