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Vedat Muriqi Fenerbahçe için İstanbul'da

Vedat Muriqi Fenerbahçe için İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vardığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek Vedat Muriqi'nin bir sorun yaşanmaması halinde 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştı. 

VEDAT MURIQI F.BAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Sarı-lacivertliler, eski golcüsü Vedat Muriqi ile her konuda anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertlilerin prensipte anlaşmaya vardığı Kosovalı golcü, saat 20.50 sularında İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek Muriqi'nin bir sorun yaşanmaması halinde 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

15.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe, bu transfer için İspanyol ekibi Mallorca kulübüne 15 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, çıktığı 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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