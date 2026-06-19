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Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi

Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi
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"Halka" filmindeki Samara karakteriyle hafızalara kazınan Daveigh Chase, 35 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun beslenme yetersizliği nedeniyle gelişen menenjit, kan enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği açıklanırken, son dönemde evsiz olduğu ve bir karavanda zor koşullar altında yaşadığı ortaya çıktı.

  • ABD'li oyuncu Daveigh Chase, 35 yaşında menenjit ve kan enfeksiyonuna bağlı sepsis nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Chase, ölümünden önce ciddi beslenme yetersizliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
  • Oyuncunun son yıllarında maddi sorunlar yaşadığı ve Los Angeles'ta bir karavanda yaşadığı iddia edildi.

"Halka" (The Ring) filmindeki Samara Morgan karakteriyle korku sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren ABD'li oyuncu Daveigh Chase'in ölümü hayranlarını yasa boğdu. 35 yaşındaki oyuncunun yaşamını yitirmesine neden olan sağlık sorunları da netlik kazandı.

VÜCUDU ENFEKSİYONLARA YENİK DÜŞTÜ

Dış basında yer alan bilgilere göre Chase, önce ciddi beslenme yetersizliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecinde menenjit ve ağır kan enfeksiyonu gelişen oyuncunun durumu kısa sürede kötüleşti. Enfeksiyonun sepsise dönüşmesiyle birlikte çoklu organ yetmezliği meydana geldi ve Chase yaşamını yitirdi.

Oyuncunun erkek arkadaşı Roy Hernandez, Chase'in menenjit ve kan dolaşımındaki enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Enfeksiyonların sepsis tablosuna yol açtığı ve bunun da organlarının durmasına neden olduğu belirtildi.

EVSİZ OLDUĞU VE KARAVANDA YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Ölümünün ardından ortaya çıkan detaylar ise sevenlerini daha da üzdü. Bazı ABD basın kuruluşları, bir dönem Hollywood'un en parlak çocuk yıldızlarından biri olan Chase'in son yıllarında ciddi maddi ve kişisel sorunlar yaşadığını yazdı.

Haberlere göre oyuncu, Los Angeles'ta bir karavanda yaşamını sürdürüyordu. Yakın çevresi, Chase'in uzun süredir zor koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini ve ailesiyle de görüşmediğini öne sürdü.

ÇOCUK YAŞTA ŞÖHRETE ULAŞMIŞTI

1990 doğumlu Daveigh Chase, 2002 yılında vizyona giren "Halka" filmindeki Samara Morgan performansıyla dünya çapında ün kazandı. Aynı dönemde Disney yapımı "Lilo & Stitch" filminde Lilo karakterini seslendiren oyuncu, "Donnie Darko", "Spirited Away" ve "Big Love" gibi yapımlarda da rol aldı.

Ancak çocuk yaşta yakaladığı büyük başarıya rağmen sonraki yıllarda gözlerden uzak bir yaşam süren Chase'in son oyunculuk çalışmasını 2016 yılında yaptığı belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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