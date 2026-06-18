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Ağrı ve işitme kaybı nedeniyle gittiği hastanede, kulağından böcek çıktı

Ağrı ve işitme kaybı nedeniyle gittiği hastanede, kulağından böcek çıktı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ağrı ve işitme kaybı şikayetiyle hastaneye giden Ali Demir'in kulağına Japon böceği kaçtığı belirlendi. Böcek, operasyonla çıkarıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ağrı ve işitme kaybı nedeniyle hastaneye giden Ali Demir'in (41) kulağına Japon böceği kaçtığı belirlendi. Böcek, operasyonla çıkarıldı.

Alaşehir'de çiftçilikle uğraşan Ali Demir, son günlerde kulağında artan ağrı ve işitme kaybı yaşaması üzerine Salihli'deki özel bir hastaneye gitti. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından yapılan muayenede, hastanın sol kulağında ölü bir Japon böceği bulunduğu tespit edildi. Opr. Dr. Türkyılmaz'ın müdahalesiyle böcek çıkarıldı.

Bağda çalıştığı sırada kulağına bir şey kaçtığını düşündüğünü belirten Ali Demir, "Gün geçtikçe kulağımda işitme kaybı ve ağrı hissetmeye başladım. Meğerse kulağımdaki rahatsızlığın nedeni Japon böceğiymiş. Ölü böcek, hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından çıkarıldı" dedi.

'BÖCEK KAÇMASI İLE SIK KARŞILAŞIYORUZ'

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz ise özellikle yaz aylarında kulak içerisine böcek kaçması gibi vakalarla sık karşılaştıklarını belirtip, benzer durumlarda vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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