Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 1 yangın söndürme uçağı ile Hırvatistan'da irtibat kesildi. Uçağın enkazına ulaşılırken, pilotun da şehit olduğu açıklandı.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI HIRVATİSTAN'DA KAYBOLDU

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimizin acısı dinmemişken, bir kötü haber daha geldi. Bakım için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağından birisi ile telsiz irtibatı kesildi. Uçakların Rejika Havaalanı'ndan Zagreb'e gitmek için havalandığı ancak hava koşulları nedeniyle Rejika'ya dönerken olayın gerçekleştiği öğrenildi.

ENKAZA ULAŞILDI, PİLOT ŞEHİT OLDU

Arama kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı uçağın enkazına ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

AT-802 TİPİ UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Air Tractor AT-802, başlangıçta tarımsal amaçlar için tasarlanmış olmasına rağmen, günümüzde orman ve arazi yangınlarıyla mücadelede kritik bir rol üstlenen, tek motorlu turboprop bir hava aracıdır. Uçak, 1350 ila 1600 beygir gücüne sahip güçlü bir Pratt & Whitney PT6A serisi motorla donatılmıştır ve bu sayede yaklaşık 3.100 litre (820 galon) su veya yangın söndürme geciktirici kimyasal taşıma kapasitesine ulaşır. AT-802'nin en ayırt edici özelliği, genellikle Fire Boss varyantında görülen amfibik yeteneğidir. Bu versiyon, şamandıralı iniş takımları sayesinde karanın yanı sıra göl veya deniz gibi su yüzeylerine de inip kalkabilir.

Bu kabiliyet, uçağın yerdeki dolum noktalarına bağımlılığını ortadan kaldırarak, 20-30 saniye gibi son derece kısa bir sürede su kaynağından deposunu doldurmasını sağlar. Bu hız ve esneklik, özellikle yangınlara hızlı ilk müdahale ve alevlerin yayılmasını engelleme görevlerinde AT-802'yi son derece verimli ve küresel çapta tercih edilen bir hafif sınıf söndürme aracı haline getirir.

Uçağın maliyet-etkinliği ve dar vadilerde bile yüksek manevra kabiliyeti, büyük yangın söndürme tankerlerine göre daha alçak irtifada, nokta atışı görevler için ideal bir çözüm sunmaktadır.