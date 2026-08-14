Kız istemeye gittiler, o esnada yan odadan gelen mesajla dumura uğradı

Görücü usulü ve isteme merasimleri zaman zaman ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor. Kız isteme merasimine katılan genç bir kız, tören sırasında kendisini fark eden başka bir davetliden gelen mesajla hayatının şaşkınlığını yaşadı.

"NUMARANIZI KUZENİMDEN İSTEDİM"

İsteme merasimi devam ederken telefonuna gelen mesajı gören genç kız, gözlerine inanamadı. Numarayı kuzeninden aldığını belirten davetlinin gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: "Merhaba, sanırım diğer odaya geçtiniz. Ben istemede çaprazınızda oturuyordum. Eğer uygunsa ben de sizi tanımak isterim. Numaranızı kuzenimden istedim, gitmeden sorayım dedim."

"BEN ŞOK" NOTUYLA PAYLAŞTI

Aldığı teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç kız, mesajın ekran görüntüsünü üzerine "Ben şok" notu düşerek ve "Gelin almaya gittiğimiz gün aldığım mesaja bakın" açıklamasıyla sosyal medyada paylaştı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken kullanıcılar da ikiye bölündü: Bazı kullanıcılar mesajı atan kişinin medeni cesaretini ve kibar üslubunu takdir ederken, bazı kullanıcılar ise isteme gibi ailevi bir merasimde kuzen aracılığıyla numara istenip mesaj atılmasını doğru bulmadıklarını belirterek durumu eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com