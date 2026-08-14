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Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti

Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti Haber Videosunu İzle
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
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Gaziantep'te 23 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç kız, zorla bindirildiği araçta kaçırılarak dört kişinin cinsel saldırısına uğradı. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızı kurtararak iğrenç olayın faillerini kıskıvrak yakaladı. Mağdur ifadesinde, ıssız bir yere götürerek burada toplu halde tecavüz edildiğini söyledi.

Gaziantep'te duyanların kanını donduran korkunç bir olay yaşandı. 23 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç kız, bir erkek şahıs tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. 

AİLENİN İHBARI ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Kızlarından haber alamayan ve hayatından endişe eden ailenin durumu vakit kaybetmeden polise bildirmesi üzerine emniyet güçleri teyakkuza geçti. Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede başlattığı titiz ve geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu genç kız bulunarak güvenlik altına alındı.

"4 KİŞİ TECAVÜZ ETTİ"

Kurtarıldıktan sonra yaşadığı dehşeti anlatan mağdur genç kızın ifadesine göre, araca daha sonra üç erkek şahıs daha bindi. Saldırganlar, genç kızı bilmediği ıssız bir yere götürerek burada toplu halde tecavüzde bulundu.

MESLEKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Genç kızın emniyette verdiği ifadeler ve polis ekiplerinin derinleştirdiği soruşturma neticesinde saldırganların kimlikleri hızla tespit edildi. Gaziantep Haber'de yer alan bilgilere göre; iğrenç olaya karıştığı belirlenen boyacı M.Ş.E. (25), tesisatçı M.T. (27), berber S.B. (28) ve berber kalfası olduğu öğrenilen F.R. (17) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
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