Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü

Ordu'da restoranda çalışanlarla çıkan kavgada ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ilk kez konuştu. Koca, "Kimseyi tehdit ya da hakaret etmedim. Videoda da gözüküyor. sağdan kulağıma yumruk yedim. Arkaya doğru sendeledim. Bu sefer de kayınvalidem ve 9.5 aylık çocuğum, 1,5 metreden yere düştü." ifadelerini kullandı.

SAVCI RESTORANDA AİLESİYLE BİRLİKTE SALDIRIYA UĞRADI

Ordu'nun Aybastı içesinde, cumhuriyet savcısı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olay sonrası gözaltına alınan 15 kişiden 1'i tutuklandı. Bazı basın yayın kuruluşlarında yemek için gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen cumhuriyet savcısının, mekanın sahiplerini ve çalışanlarını tehdit ederek gözaltına aldırdığı öne sürüldü. Ancak ortaya çıkan görüntülerde çalışanların mekandan çıkmak üzereyken savcıya saldırdığı görüldü. Olay esnasında savcının 9 aylık oğlu da yere düşerek yaralandı.

OLAYIN ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU

Savcı Mücahit Şamil Koca olayın ardından ilk kez konuştu. Savcı Koca şunları söyledi: "Tavsiye üzerine dün akşam 20:40'ta güleç restorana gittim. Dönüş için zamanımız kısıtlı olduğundan siparişimizin çıkmasının kaç dakika süreceğini sordum. Bir çalışan 20 dakika dedi. İlerledik üst kata çıkalım dedik. Bu esnada çalışanların tavırları agresifti, belki de yorgunlardır bilmiyorum ancak asla isimleri gibi 'güleç' değillerdi. 'Üst katta temizlik var' dediler 'alt katta şu masaya oturun' diye yer gösterdiler. Yine tamam dedim oraya doğru ilerledim.

Savcı Mücahit Şamil Koca

Arkadan bir kasiyer '30 dakika sürer' dedi. Bir yandan dürüstlük yapıyor bir yandan da hazırlanma dakikası 20'den 30'a çıkınca, ben de 30'a da 40'a da 50'ye de çıkar diye düşündüm, daha sonrasında buradan vazgeçip dışarıya çıktık, ancak tavsiye üzerine geldiğim için mekanın da kalabalık olmasıyla 'demek ki en güzeli burası' diye düşünerek buraya tekrar girmek istedim. Daha önce dedikleri masaya hiçbir şey söylemeden oturmaya yeltendik.

"İŞ YERİ SAHİBİ ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Tam oturacağız bir çalışan geldi, 'sipariş verecek misiniz?' diye sordu. Siparişin süresinin 1 saat süreceğini söyledi. Ben de 'dalga mı geçiyorsunuz 2 dakika önce çıktım 20 dakika 30 dakika diyordunuz' dedim. O ana kadar savcı olduğuma dair hiçbir şey söylemedim. Olay beni de sinirlendirdi. Buranın sahibi kim diye sordum. Mekan sahibine 'ben Ünye savcısıyım beni Aybastı karakolundan tavsiye ettikleri için buraya geldim dalga mı geçiyorsunuz? dedim. O esnada iş yeri sahibi 'sen savcıysan ben de bilmem neyim' niye savcı olduğunu söylüyorsun ki gibisinden cümleler sarf etti ortam gerildi üzerime de yürümeye başlayınca ben olay büyümesin diye dışarıya çıktım."

"KULAĞIMA YUMRUK YEDİM"

Olayların işletme dışında da devam ettiğini belirten Savcı Koca sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yayılan videoda da gözüküyor. Dışarıya çıkınca orada önlüklü beyefendi vardı ona sitem ettim 20-30 saniye konuştuk. Daha sonra o da üzerime yürümeye başladı. Zaten benim tavırlarımdan belli bir şeyden anlatmaya çalışır şekilde el kol hareketi yapıyorum. Hiçbir şekilde hakaret etmedim. Kasadakilere dedim sadece savcıyım diye. Dışarıdaki adama savcıyım da demedim. O da üzerime yürümeye başladı sonra arbede çıktı ve kendi nereden geldiğini dahi görmedim bir şekilde sağdan kulağıma yumruk yedim. Arkaya doğru sendeledim.

"9 AYLIK ÇOCUĞUM 1,5 METREDEN Y E RE DÜŞTÜ"

Bu sefer de kayınvalidem ve 9,5 aylık çocuğum, 1,5 metreden yere düştü. Bu zamana kadar fotoğrafını WhatsApp durumunda bile yayınlamadığım çocuğumun fotoğrafını şimdi maalesef mağduriyetimin giderilmesi adına her yere yaymak zorunda kaldım. Elimi kaldırdım ne yapıyorsunuz diye yakındım hemen jandarmayı aradım. 'Bizi darp ediyorlar' dedim. O esnada 20 dakikaya yakın başka bir dükkanda da mahsur kaldım. '9 aylık bebeğe bunu yapmaya utanmıyor musunuz' diye söylendim."

"JANDARMAYA TALİMAT VERMEDİM"

Jandarma olay yerine gelince yanlarına gittiğini belirten Savcı Koca, "'Bakın' dedim bana saldıranlara, 'savunmasızken vurabiliyorsunuz, hadi şimdi de yapın. Allah'ınız yok mu çocuğa vuruyorsunuz' dedim. 'Herkesin içinde ağzıma s...' dedim. İnsanların içinde o gerginlikte bunu yanlış anladılar bize küfür ediyorsun dediler. Kimseye küfür etmedim bunu sinirli bir şekilde söyledim ancak küfür etmedim. Kimseye hakaret de etmedim. Kolluk kuvvetine talimat da vermedim. Sadece burada mağdur olduğum için nöbetçi savcının dediklerini yapın beni buradan sağ salim uzaklaştırın dedim başka herhangi bir talimatta da bulunmadım" ifadelerini kullandı.

"YALAN HABERLER ÇIKTI"

Savcı Koca, açıklamalarına şöyle devam etti: "Olayın ardından videolar ortaya çıkınca kendi kendime 'bu olay çarpıtılır' diye düşündüm ve öyle de oldu. Basında 'sipariş geç kaldı diye 15 kişiye gözaltına aldı', ya da 'yer bulamadığı için 15 kişi gözaltına aldı' gibi yalan haberler çıktı. Sadece güvendiğim insanlara olayın fotoğraf ve videolarını atıp olay bu şekilde oldu diye açıklama yaptım.

"ŞOK HALİNDEYİM"

Herhangi bir şekilde bu söylenenlerle alakalı bir durum gelişmedi. Böyle bir linç bekliyordum ama bu kadar olacağını beklemiyorum. Şok halindeyim. Telefondan başımı kaldıramıyorum. bilgisayarımı dahi açamadım. 400-500 tane mesaj geldi, 300 tane arama var belki de hiçbirisine dönemiyorum. Kimseyi tehdit ya da hakaret etmedim. Sadece sinirle masalarına vurarak kızgın bir şekilde 'yazıklar olsun' minvalinde söylemlerde bulundum. 'Demin masumlara savunmasızlara vurmak kolaydı hadi şimdi vurun' şeklinde serzenişte bulundum."