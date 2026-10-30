Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybetti

Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği saldırıda, 15 yaşındaki ritmik jimnastikçi Yana Peşkova ve aynı yaştaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Saldırıda 4'ü çocuk 31 kişi yaralanırken, genç sporcunun ölüm haberini eğitim gördüğü Magic Sports jimnastik stüdyosu duyurdu. Rus güçleri, Dnipro ve Harkiv kentlerine de saldırılar düzenledi.
- Rus güçlerinin 29 Ekim'de Çernihiv kent merkezine düzenlediği saldırıda 15 yaşındaki ritmik jimnastikçi Yana Peşkova ve aynı okulda eğitim gören sınıf arkadaşı Maria Mozgova hayatını kaybetti.
- Ukrayna polisinin verilerine göre saldırıda 2 çocuk öldü, 4'ü çocuk olmak üzere 31 kişi yaralandı; kent merkezinde bazı iş yerleri ve araçlarda yangın çıktı.
- Rus güçleri aynı gün Dnipro'da bir yurt binasını ve Harkiv'i de hedef aldı; Çernihiv'de 30 Ekim yas günü ilan edildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları can almaya devam ediyor. Rus güçlerinin 29 Ekim'de Çernihiv kent merkezine düzenlediği saldırıda, 15 yaşındaki ritmik jimnastikçi Yana Peşkova hayatını kaybetti.
Genç sporcunun ölümünü, eğitim gördüğü Magic Sports ritmik jimnastik stüdyosu duyurdu. Peşkova'nın Çernihiv'deki 1 No'lu Lisede öğrenim gördüğü belirtildi.
SINIF ARKADAŞI DA AYNI SALDIRIDA ÖLDÜ
Saldırıda Yana Peşkova'nın yanı sıra aynı okulda eğitim gören 15 yaşındaki sınıf arkadaşı Maria Mozgova da yaşamını yitirdi.
Ukrayna polisinin paylaştığı son bilgilere göre, saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken 4'ü çocuk toplam 31 kişi yaralandı.
Kent merkezini hedef alan saldırı nedeniyle bazı iş yerlerinde ve araçlarda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaralılara müdahale ederek arama ve kurtarma çalışmaları yürüttü.
SPOR KULÜBÜNDEN YÜREK BURKAN VEDA
Yana Peşkova'nın eğitim gördüğü Magic Sports ritmik jimnastik stüdyosu, genç sporcunun ölümünün ardından duygusal bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Henüz 15 yaşındaydı. Stüdyomuzun öğrencisi, spor ailemizin bir parçasıydı. Önünde koca bir hayat, sayısız hayal, plan ve mutlu an vardı" ifadelerine yer verildi.
Genç sporcunun neşeli ve güler yüzlü kişiliğiyle hatırlanacağı belirtilen açıklamada, "Artık aramızda olmadığını kabullenmek imkansız. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Bu acıyı hafifletecek kelime yok. Bizim Yana'mız, meleğimiz" denildi.
UKRAYNA'NIN FARKLI KENTLERİ DE HEDEF ALINDI
Rus güçlerinin saldırıları Çernihiv ile sınırlı kalmadı. Akşam saatlerinde Dnipro kentindeki bir yurt binası hedef alınırken Harkiv'e de füze saldırısı düzenlendi. Çernihiv'de ise saldırılarda hayatını kaybedenler için 30 Ekim yas günü ilan edildi.