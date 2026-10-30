Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak

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Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sözleşmesindeki iki bonus maddesinin gerçekleşmesi nedeniyle Benfica'ya 1 milyon euro daha ödeyecek. Söz konusu bonusların, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme ve 30 gole katkı sağlama şartlarına bağlı olduğu belirtildi.

BENFICA'YA 1 MİLYON EURO DAHA

Bu gelişmeyle birlikte sarı-lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu transferi için ödeyeceği toplam tutar 1 milyon euro daha artacak. Ek ödemenin bonus maddelerinin devreye girmesinden kaynaklandığı ifade edilirken, iki bonusun ayrı ayrı ne kadar ödeme gerektirdiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com