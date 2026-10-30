Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

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Game Of Thrones dizisinin yıldız oyuncularından Nikolaj Coster-Waldau, insani yardım çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla ziyaret ettiği Ukrayna'da korku dolu anlar yaşadı.

Rusya'nın füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleme ihtimali üzerine 28 Ekim gecesi Kiev'de hava saldırısı alarmı verildi. Bunun üzerine 56 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, kent sakinleriyle birlikte bir metro istasyonuna sığındı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN YER ALTINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Metro istasyonunda çekilen fotoğraflarda Coster-Waldau'nun mavi renkli Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapüşonlusu, haki pantolonu ve spor ayakkabılarıyla katlanabilir bir yatakta dinlendiği görüldü.

Yanında sırt çantası ve kişisel eşyalarını da taşıyan oyuncu, geceyi saldırı tehdidinden korunmaya çalışan Ukraynalı sivillerle birlikte geçirdi.

"OLDUKÇA ZOR BİR GECEYDİ"

Yaşadığı deneyimi Instagram hesabından paylaşan Coster-Waldau, Kiev metrosunda geçirdiği geceyi şu sözlerle anlattı:

"Kiev metrosunda geceyi geçirdim. Oldukça zor bir geceydi."

Ünlü oyuncu, Ukraynalı sivillerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Ben bunu bir gece yaşayıp anlatabiliyorum ancak binlerce Ukraynalı için bombardıman sırasında güvende kalabilmenin tek yolu bu. Sivillere yardım etmeye devam etmeli ve hepimizin üzerinde uzlaştığı kuralları korumalıyız" ifadelerini kullandı.

ÜÇ GÜN BOYUNCA KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Coster-Waldau, sosyal medya hesabında Kiev'deki hava saldırısı uyarılarını gösteren bir görüntü de paylaştı.

Paylaşımda, Ukrayna'nın başkentinde 27-29 Ekim tarihleri arasında üç gün üst üste kırmızı alarm seviyesinde uyarılar verildiği görüldü.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Kiev'deki metro istasyonları, hava saldırısı tehlikesi sırasında siviller tarafından sığınak olarak kullanılıyor.

"UKRAYNA'NIN UNUTULMASINI İSTEMİYORUM"

2016 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın İyi Niyet Elçisi olarak görev yapan Nikolaj Coster-Waldau, Ukrayna ziyaretinin amacını da açıkladı.

Ünlü oyuncu, uluslararası kamuoyunun Ukrayna'daki gelişmelere ilgisini kaybetmemesi gerektiğini belirterek, "İnsanların yardıma ihtiyacı olan bir ülkeyi unutmamasını sağlamak istiyorum. Ukraynalılar olağanüstü bir mücadele veriyor ancak özellikle kış yaklaşırken uluslararası toplumun desteğine ihtiyaçları var" dedi.

GAME OF THRONES İLE DÜNYACA ÜNLÜ OLDU

Nikolaj Coster-Waldau, 2011-2019 yılları arasında yayınlanan Game of Thrones dizisinin sekiz sezonunda Jaime Lannister karakterini canlandırdı.

Başarılı performansıyla dünya çapında tanınan oyuncu, 2018 ve 2019 yıllarında Emmy Ödülleri'nde drama dizisi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde aday gösterildi.