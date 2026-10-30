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Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

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Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
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Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu, forma şansı bulamayınca ayrılık kararı aldı. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 6 maçta yalnızca 94 dakika süre alabilen 22 yaşındaki Fransız futbolcunun, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği belirtildi.

  • Burnley'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan 22 yaşındaki orta saha Lesley Ugochukwu, bu sezon 6 maçta toplam 94 dakika forma giydi.
  • Ugochukwu'nun devre arasında takımdan ayrılmak istediğini Galatasaray yönetimine bildirdiği belirtildi.
  • Galatasaray'ın 3,5 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Ugochukwu için sözleşmede 26,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor; opsiyonun devreye girmesi için oyuncunun 25 maçta forma giymesi gerekiyor.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da, sezon başında transfer edilen Lesley Ugochukwu'nun geleceği tartışılmaya başlandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un orta sahada Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina üçlüsünü tercih etmesi, Fransız futbolcunun forma şansını azalttı. Hücum hattında da Batrakov ve Leroy Sane'nin tercih edilmesiyle Ugochukwu, takım içindeki forma yarışında geride kaldı.

6 MAÇTA SADECE 94 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'a Burnley'den kiralık olarak katılan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 6 karşılaşmada toplam 94 dakika görev yapabildi. Beklediği süreleri alamayan Ugochukwu'nun devre arasında takımdan ayrılmak istediğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdiği ifade edildi.

26,5 MİLYON EUROLUK OPSİYON TEHLİKEDE

Galatasaray, Fransız futbolcuyu 3,5 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmıştı. Yapılan anlaşmada 26,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor. Söz konusu opsiyonun devreye girmesi için Ugochukwu'nun 25 karşılaşmada forma giymesi gerekiyor. Genç futbolcunun şu ana kadar yalnızca 6 maçta görev alması nedeniyle bu şartın gerçekleşme ihtimalinin azaldığı belirtiliyor.

GALATASARAY'DA TRANSFER PLANLARI DEĞİŞEBİLİR

Ugochukwu'nun devre arasında takımdan ayrılması halinde Galatasaray yönetiminin orta saha transferi için yeni bir planlama yapabileceği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Fransız oyuncunun geleceğine ilişkin kararını devre arası transfer döneminde netleştirmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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