Kadın turisti bıçak zoruyla kaçırdı, TikTok paylaşımı yapınca yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Nepal'de yaşandığı aktarılan olayda, ülkeyi gezmek için ziyaret eden yabancı uyruklu bir kadın, bıçaklı bir kişinin hedefi oldu.

İddiaya göre şüpheli, kadını bıçak zoruyla kaçırarak ormanlık bir bölgeye götürdü. Kadının alıkonulduğu olayda şüphelinin sonraki hamlesi dikkat çekti.

KAÇIRMA ANLARINI TİKTOK'TA PAYLAŞTI

Şüphelinin, işlediği öne sürülen suçu video kaydına aldığı ve görüntüleri kendi TikTok hesabından paylaştığı belirtildi. Paylaşımın çok sayıda kişiye ulaşmasının ardından görüntülerdeki şüphelinin kimliği tespit edildi.

KENDİ PAYLAŞTIĞI VİDEO YAKALANMASINI SAĞLADI

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis ekiplerinin şüpheliyi yakaladığı ve kaçırılan kadın turisti kurtardığı aktarıldı. Şüphelinin kendi hesabından yayımladığı görüntülerin, kimliğinin belirlenmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.

Olayın yaşandığı kesin konum, şüphelinin kimliği ve turistin uyruğuna ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.