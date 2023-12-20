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Netanyahu: Gazze saldırılarını sonuna kadar sürdüreceğiz

20 Aralık 2023 18:50 Güncelleme: 20:47 Abone Ol

Ateşkes için İsrail'in Gazze'deki tüm saldırılarını durdurmasını şart koşan Hamas'a Başbakan Binyamin Netanyahu'dan cevap geldi. Geri adım atmayan Netanyahu, "Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız." dedi.