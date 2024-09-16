Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

Sekiz yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuştu. Narin günlerce hem köy hem de çevresinde aranmıştı. Bu sürede Narin'in amcası muhtar Salim Güran "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Arama çalışmalarının 19'uncu gününde ise Narin'in cansız bedeni mahalleye 1.5 km mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde üzeri taşla kapatılmış bir çuvalda bulunmuştu. Soruşturmada anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve amcalar dahil toplam 11 kişi tutuklandı. Geçen cuma tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran gözaltına alındı. Hediye Güran dün akşam saatlerinde adliyeye sevkedildi. Narin'in akrabası İsa ve Şeyma Kaya da dün sahte bilgi ve ihbarlarla olayın çözümünü manipüle etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

DEREDEN UZAK TUTMAK İÇİN

Amca Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Ramazan Atasoy'un tutuklanma gerekçesinde, Narin'i arama çalışmalarının "hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı" tespiti yer aldı. Kararda, "Dosyadaki JASAT tutanağına göre 'Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, 2 şahsın 1 kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, bu ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bunun jandarmayı Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bunların bir kısmının Güran Ailesi'nin bazı üyeleri tarafından yapıldığı" belirtildi. El birliğiyle gerçekleştirilen karartma eylemlerinin bazılarını derledik…

AMCA MI KESTİ?

Narin'in ailesinin 21 Ağustos'ta küçük kızlarıyla ilgili yaptığı kayıp ihbarıyla çalışmalar başladı. Jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlarken, köyde 6 saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Elektrikleri tutuklu amca Salim Güran'ın arama çalışmalarını engellemek için kestiği iddia edildi.

KUZENİ TERLİKLERİ SAKLADI

Narin'e ait olduğu iddia edilen terlik 22 Ağustos'ta Güran Ailesi'nin evine 2 km mesafede bulunmuştu. Terliğin numarasının 26 olduğu, Narin'in ayak numarasının ise 31 olduğu belirtilmişti. Narin'in kuzeni Muhammed Kaya ifadesinde, Narin'i arama çalışmaları sırasında yol üzerinde terliğin tekini gördüğünü, köye döndüğünde jandarmaya vermeyi unuttuğunu söyledi. Kaya'nın bu tavrı, şüpheli ve delilleri karartma girişimi olarak değerlendirildi. Narin'in terlikleri cansız bedeninin bulunduğu çuvalda çıktı.

BATTANİYE Mİ YAKILDI?

23 Ağustos'ta Narin cinayetinin üst aklı olduğu iddia edilen A.R.G.'nin tarlasında yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Bu yangında Narin'in cansız bedeninin sarıldığı battaniyenin veya başka bir delilin yakılma ihtimali üzerinde duruluyor.

ÜÇ KEZ DUŞ ALMIŞ

Narin'in ağabeyi Enes Güran, kolundaki ısırık izi nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltına alındı. 18 yaşındaki şüphelinin kolundaki izlerin yapılan incelemeler sonrası Narin'e ait olmadığı belirlendi. Ağabeyin o gün DNA örneklerinin silinmesi için 3 kez duş aldığı öne sürüldü.

ARAMALARI YÖNLENDİRDİ

Narin, 21 Ağustos'ta köyde en son 15.15'te görüldü. Bölgedeki askeri üssün kamerasına ise aynı gün 15.40 ile 16.30 arasında Narin'in cesedinin konulduğu kırmızı aracın dere kenarına park etmiş hali yansıdı. Ancak Narin'in akrabalarının kızın görüldüğü yer ve saat hakkında bilinçli şekilde yanlış ifadeler verince aramaların şekli değişti. Askeri üssün kamerasına ise ancak 8 Eylül'de bakılabildi. Kızı ölü halde battaniyeye sarıp getiren Narin'in amcası Salim Güran ile "Cesedi ortadan kaldır" diye teslim ettiği Nevzat Bahtiyar'ın arama çalışmalarına bizzat katılıp, jandarmayı yanlış yönlendirdiği ortaya çıktı. Aramalara kanaldan başlandı, uzun süre dereye bakılmadı. Cinayet sonrası pekçok kişi WhatsApp yazışmalarını sildi.

KUZENİN İFADESİYLE ÇIKTI

Narin'in babasının amcasının kızı Birsen Güran (19), olay günü Narin'in saat 14.00'te evlerinin kapısını çaldığını, kuzenleri Hatice ve Fatma'yı sorduğunu belirterek daha sonra kendisine gelen amca Salim Güran'ın Narin'i 17.40 gördüğünüzü söyleyin dediğini vurgulayarak "Yoksa başın yanar" dediğini ifade etti.

GİZLİCE JANDARMAYI DİNLEDİ

Cinayet günü Van'da olan, Narin'in kaybolduktan sonra köye dönen tutuklu amcalardan Fuat Güran'ın telefonla konuşuyormuş gibi yapıp arama-kurtarma çalışmalarını yürüten jandarmayı dinlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarmanın bunu fark edip, Fuat Güran hakkında 2 kez tutanak tuttuğu öğrenildi.

'MEZARI ŞEHİTLİĞE TAŞINSIN' TALEBİ

Narin'in mezarına ziyaretler devam ediyor. Kent merkezi ve birçok şehir vatandaşlar mezarlığa ziyarete gelen arasında Narin'in akranları da bulunuyor. Mezarlığa gelenler, kitap, oyuncak ve çiçek bırakıyor, dua ediyor. Yurdun dört bir yanından ziyaretler devam ederken, bazı vatandaşlar Narin'in mezarının şehitlik mezarlığına taşınmasını talep etti.

50 SAHTE İHBAR YAPMIŞLAR

Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine otururken, 19 gün boyunca arama çalışmaları sırasında aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol denendi. Aramalar sırasında çok sayıda yalan ifade verildi. SIM kartlarını çıkaran akrabalar tarafından 50'den fazla sahte ihbar yapıldığı da soruşturmada ortaya çıktı.

21 AĞUSTOS GÜNÜ NELER OLDU?

Narin Güran cinayetinde, Narin'in son olarak 15.15'te okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünden sonra yaşanılanların gizemi hâlâ çözülemedi. Aile fertleri verdikleri ifadeler de Narin'i saat 15.15 sonrasında da gördüklerini belirtti. Narin'in kuzeni Birsen Güran olay günü Narin'in saat 14.00'te evlerinin kapısını çaldığını, kuzenleri Hatice ve Fatma'yı sorduğunu belirtmişti. Ancak savcılık ifadesinde ise amca Salim Güran'ın Narin'i 17.40'ta gördüğünüzü söyleyin dediğini aktarmıştı. İşte 21 Ağustos günü aile üyelerinin ifadeleri, kamera ve HTS kayıtlarıyla yaşananlar dakika dakika şöyle:

13.50: Narin Kuran kursu için evden ayrıldı.

14.00: 69 yaşındaki büyük amca Hüseyin Güran'ın evine uğradı. Oradan kurs için camiye geçti.

15.05: Camiden çıktı.

15.15: Okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. Narin'in sağ olarak görüldüğü son saat bu oldu.

15.21- 15.46: HTS kayıtlarına göre amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar yan yanaydı. Güran ifadesinde, Bahtiyar ile görüşmediğini, baz analizlerinin yanlış olduğunu söyledi.

15.52: Amca Salim Güran yanında çalışan Ramazan Atasoy ile görüştü.

16.43-16.56-16.59-17.03: Salim Güran Antalya'da tatil yapan kuzeni Mehmet Şerif Güran ile görüştü.

17.26-18.27: Salim Güran Antalya'da tatil yapan kuzeni Mehmet Şerif Güran ile tekrar görüştü. Salim Güran bu görüşmeleri ilişkin ifadesinde "17.26'daki konuşmamız tarla ile ilgili olabilir. Onlarla zaten sadece tarla ile ilgili konuşurum. 18.27'deki yapmış olduğum görüşme de kamera önünden geçmeden önceki yapılan görüşmeydi" dedi.

18.38-18.42-18.51-18.54: Salim Güran ile Ramazan Atasoy arasında seri ve uzun süren görüşmeler tespit edildi. 18.38'deki görüşmede Salim Güran'ın "O sondaki köşede sana ait bir şeyin düşmüş, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş, biri yerde" sözlerine Ramazan Atasoy'un "Tamam henüz bende değil. Tamam, daha ölmemiş" cevabını verdiği ortaya çıktı.

18.59: Kamera kayıtlarına göre şüpheli amca Salim Güran arabasıyla evlerinin önünden ayrılarak okul tarafına doğru gitti.

19.30: Narin ailesi tarafından aranmaya başladı.

AİLE ÜYELERİ FARKLI SENARYO ÇİZDİ

13.50: Narin camideki kursa gitmek üzere evlerinin önünden ayrıldı.

14.00: 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran'ın evine uğradı. Oradan camiye geçti.

15.05: Camiden çıktı.

15.15: Okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatten sonra yakınlarından kimse Narin'i bir daha görmedi.

17.40: Alınan diğer ifadelere göre Narin evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin orada 2 kişi tarafından görüldü.

17.50: Narin büyük amcası Hüseyin'in evine giderek kapıyı çaldı ve kuzenleriyle kapıda görüştü.

18.47: Arkadaşı M. ile karşılaştı. Bu görüşmede kameraların açısında sadece M. vardı. M. psikolog ve pedagoglar eşliğinde dinlendi ve Narin'le görüşmesini anlattı. Anlatımına göre M. Narin'e "Oyun oynayalım" dedi. Narin ise "Çok yorgunum, oynamayalım" diyerek oradan ayrıldı.

18.59: Kamera kayıtlarına göre şüpheli amca Salim Güran arabasıyla evlerinin önünden ayrılarak okul tarafına doğru gitti.

19.30: Narin ailesi tarafından aranmaya başladı.