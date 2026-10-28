Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum

2018’de Selim Selimoğlu ile evlenen ve 2024’te boşanan şarkıcı Bengü, İbrahim Selim’in “Bu Gece” programında evliliğine ve ayrılık sonrası hayatına dair açıklamalarda bulundu. Bengü, evliliğinde daha başarılı olmayı istediğini söyledi.

“ÇOK ÇABUK ANNE BABA OLDUK”

“Bir zamanlar hayalini kurduğunuz ama gerçekleştiğinde sizi o kadar mutlu etmeyen bir şey oldu mu?” sorusunu yanıtlayan Bengü, evliliği işaret etti:

“Evlilik. Çünkü Koç burcu olduğum için başaramadığım bir şey olmamalı. Evlilikte başarısız oldum. Biz bir de çok çabuk anne baba olduk. Evlendik, üç ay sonra Zeynep karnıma düştü. Çok sevdiğim biri, çocuklarımın babası. Ama evlilikte daha başarılı olmayı çok isterdim.”

TELEFON NUMARASINI SIK SIK DEĞİŞTİRDİ

Boşanmanın ardından telefon numarasını sık sık değiştirdiğini anlatan Bengü, sakin bir yaşam sürdüğünü belirtti. Dedikodudan hoşlanmadığını söyleyen şarkıcı, telefon rehberinde 15 kişi olduğunu ifade etti.

Aşka bakışının annelikle birlikte değiştiğini de dile getiren Bengü, “Aşk hep karşı cinsle alakalı bir şeymiş gibiydi. Özellikle anne olunca başka bir aşka geçiliyor. Hakikaten o aşkın üstünde bir aşk görememeyi anlıyorsun” dedi.