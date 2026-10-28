Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bengü, 2024’te boşandığı Selim Selimoğlu’yla evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu. “Evlilikte başarısız oldum, daha başarılı olmayı çok isterdim” diyen şarkıcı, eski eşinin çocuklarının babası ve sevdiği biri olduğunu söyledi.

  • 2018'de Selim Selimoğlu ile evlenen ve 2024'te boşanan şarkıcı Bengü, evliliğinde başarısız olduğunu söyledi.
  • Bengü, evlendikten üç ay sonra kızı Zeynep'e hamile kaldığını ve çok çabuk anne baba olduklarını anlattı.
  • Boşanmanın ardından telefon numarasını sık sık değiştiren Bengü, telefon rehberinde 15 kişi olduğunu söyledi.

2018’de Selim Selimoğlu ile evlenen ve 2024’te boşanan şarkıcı Bengü, İbrahim Selim’in “Bu Gece” programında evliliğine ve ayrılık sonrası hayatına dair açıklamalarda bulundu. Bengü, evliliğinde daha başarılı olmayı istediğini söyledi.

“ÇOK ÇABUK ANNE BABA OLDUK”

“Bir zamanlar hayalini kurduğunuz ama gerçekleştiğinde sizi o kadar mutlu etmeyen bir şey oldu mu?” sorusunu yanıtlayan Bengü, evliliği işaret etti:

“Evlilik. Çünkü Koç burcu olduğum için başaramadığım bir şey olmamalı. Evlilikte başarısız oldum. Biz bir de çok çabuk anne baba olduk. Evlendik, üç ay sonra Zeynep karnıma düştü. Çok sevdiğim biri, çocuklarımın babası. Ama evlilikte daha başarılı olmayı çok isterdim.”

TELEFON NUMARASINI SIK SIK DEĞİŞTİRDİ

Boşanmanın ardından telefon numarasını sık sık değiştirdiğini anlatan Bengü, sakin bir yaşam sürdüğünü belirtti. Dedikodudan hoşlanmadığını söyleyen şarkıcı, telefon rehberinde 15 kişi olduğunu ifade etti.

Aşka bakışının annelikle birlikte değiştiğini de dile getiren Bengü, “Aşk hep karşı cinsle alakalı bir şeymiş gibiydi. Özellikle anne olunca başka bir aşka geçiliyor. Hakikaten o aşkın üstünde bir aşk görememeyi anlıyorsun” dedi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 66 sitede yayınlandı.
İsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir

İsrail'de Araplardan Ben-Gvir'e seçim gecesi mesajı: Yallah Ben Gvir
Ankara'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Yoldan geçen sürücü fark etti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması

Eşini öpmelere doyamadı! İyi ki doğdun aşk
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUmut Senturk:

Sorun zaten yapmak basarmak zorunda hissetmesi olmasin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti

Genç kadını güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Çıplak halde yakalandı
Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir: Dışarıdan bakan uzaylı olduğumu göremez

Genç oyuncudan ilginç benzetme: Uzaylıyım
Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Dünyanın bir ucundan diğerine uzanan ağı yöneten baron yakalandı
Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi

Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi
Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek

Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları ödeyecekler
Putin'i zor durumda bırakan kare!

Putin'i fena madara ettiler!
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi