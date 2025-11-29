Haberler

Muğla'da sağanak, dolu ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Muğla'da etkili olan sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle bazı evleri su bastı, yelkenli tekneler kıyıya sürüklendi.

Muğla'da etkili olan sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle bazı evleri su bastı, yelkenli tekneler kıyıya sürüklendi.

Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ilçede aralıklarla etkili oldu.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Atatürk Bulvarı başta olmak üzere Konacık ve Bitez mahallelerinde ara sokaklarda su birikintileri meydana geldi ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bitez ve Konacık deresi de kuvvetli sağanak nedeniyle taşma noktasına geldi. Yağmur suları nedeniyle denizin rengi de değişti.

Çırkan Mahallesi'nde bir evi su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum Belediyesi ekipleri su basan evde tahliye çalışması yaptı. Evdeki eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Evde oturan Songül Demir, daha önce de bir kez evini su bastığını ifade ederek tekrar mağdur olduklarını belirtti.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum-Datça feribot seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

İlçede sağanak ve kuvvetli rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Marmaris'te 3 yelkenli kıyıya sürüklendi

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede güneydoğudan esen rüzgarın şiddeti saatte 65 kilometreyi buldu. Bazı mahallelerde ağaçlar devrildi.

Kısa süren etkili sağanakta caddelerde oluşan su birikintisi sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Fırtına ve yağmur nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara belediye ekipleri müdahale etti. Devrilen ağaçlar ve kırılan dallar Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından kaldırıldı.

Kemeraltı Mahallesi'nde de 3 yelkenli tekne fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi.

Milas ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Emek Mahallesi'ndeki pazar yerini su bastı.

19 Mayıs Bulvarı ile Burgaz Mahallesi ve sanayi sitesinde yolları su altında kaldı. Bölgedeki bazı evleri su basarken belediye ekipleri sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

Menteşe ilçesinde de dolu etkili oldu. Bazı bölgeler kuvvetli dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. TOKİ Mahallesi'nde dolu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Menteşe kent merkezinde de sağanak etkili oldu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
