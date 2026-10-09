Trump'tan Musk'a övgü yağmuru: Zamanımızın Thomas Edison'udur

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Abd Başkanı Donald Trump, Washington’da düzenlenen Altın Çağ İnovasyon Zirvesi’nde bir dönem sert tartışmalar yaşadığı Elon Musk’a övgüler yağdırdı. Ulusal Bilim Madalyası’na layık görülen Musk’ı Thomas Edison’a benzeten Trump, milyarder iş insanını “ulusal değer” olarak nitelendirdi.

MUSK’A ULUSAL BİLİM MADALYASI VERİLDİ

Trump, törende Elon Musk’a Ulusal Bilim Madalyası’nı sundu. Musk, uzay araştırmaları, akıllı sistemler ve iletişim alanlarındaki mühendislik çalışmalarına yaptığı katkılar nedeniyle ödüle layık görüldü.

“ZAMANIMIZIN THOMAS EDİSON’UDUR”

Trump konuşmasında Musk’ın SpaceX, Starlink ve Tesla üzerinden teknoloji alanında gerçekleştirdiği çalışmalara dikkat çekerek, “ Elon Musk, zamanımızın Thomas Edison’udur” dedi. Trump ayrıca Musk’a, “Tüm bunların yanı sıra benim dostumsun. Çok özel bir insansın” ifadeleriyle seslendi.

GEÇMİŞTE ARALARINDA GERİLİM YAŞANMIŞTI

Trump ile Musk’ın yakın ilişkisi 2025’te kamuoyuna açık sert tartışmalara dönüşmüş, iki isim karşılıklı açıklamalarla birbirlerini hedef almıştı. Daha sonraki süreçte ilişkilerini yeniden düzelten Trump ve Musk, bu kez Washington’daki törende aynı etkinlikte bir araya geldi. AP News

TRUMP: ULUSAL HAZİNE

Trump, Musk’ı ayrıca “ulusal hazine” olarak nitelendirerek, ABD’nin ulusal çıkarlarına katkılarından övgüyle söz etti. Trump, Musk’ın teknoloji alanındaki çalışmalarının ABD’nin bilim ve mühendislik kapasitesine katkı sağladığını belirtti.