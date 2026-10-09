Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

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Çekya'nın Hradec Králové kenti yakınlarında, D35 otoyolunun yapımı öncesinde yürütülen arkeolojik araştırmalarda yaklaşık 2 bin 200 yıllık Kelt yerleşimi ortaya çıkarıldı. Bohemya bölgesindeki keşifte altın ve gümüş sikkelerden takılara, kehribar parçalarından antik üretim atölyelerine kadar binlerce tarihi eser bulundu.

47 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE YERLEŞİM ORTAYA ÇIKTI

Arkeologlar, otoyol güzergahında gerçekleştirdikleri incelemelerde yaklaşık 25 hektarlık alana yayılan büyük bir yerleşim tespit etti. Amerikan futbolu sahası ölçülerine göre yaklaşık 47 sahaya karşılık gelen bölgenin, Demir Çağı'nda önemli bir ticaret merkezi olarak kullanıldığı belirlendi. MÖ 2. yüzyıla tarihlenen yerleşimin, Keltlerle ilişkilendirilen La Tène kültürüne ait olduğu değerlendiriliyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ SİKKELER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Kazı çalışmalarında yüzlerce altın ve gümüş sikke ile binden fazla takı parçası bulundu. Sikke basımında kullanılan kalıpların yanı sıra bronz ve demir iğneler, bilezikler, cam boncuklar, kemer parçaları ve seramik kaplar da ortaya çıkarıldı.

Araştırmalarda toplanan arkeolojik malzemelerin binlerce torbaya yerleştirildiği bildirildi. Bazı haberlerde buluntu sayısı 22 bin torba olarak aktarılırken farklı yayınlarda 13 bin torba bilgisi yer aldı.

ANTİK TİCARET YOLUNUN ÜZERİNDE BULUNUYOR

Yerleşimin, Kuzey Avrupa ile kıtanın güneyi arasında ticaret yapılmasını sağlayan tarihi Kehribar Yolu üzerinde bulunduğu belirlendi.

Bölgede Baltık kehribarına rastlanması, burada yaşayan toplulukların uzak bölgelerle ticari ilişkiler kurduğuna işaret etti. Kazılarda konut kalıntılarının yanı sıra üretim atölyeleri ve dini törenler için kullanıldığı düşünülen alanlar da tespit edildi.

KENTİN ETRAFINDA SUR BULUNMADI

Araştırmacıların dikkatini çeken ayrıntılardan biri de yerleşimin çevresinde savunma duvarlarının bulunmaması oldu.

Uzmanlar, bu durumun bölgenin askeri bir merkezden çok ticaret ve üretim faaliyetleriyle öne çıkan bir yerleşim olduğunu düşündürdüğünü belirtti.

KİMLERİN YAŞADIĞI HALA BİLİNMİYOR

Yerleşimin Kelt kültürüyle bağlantısı ortaya konulsa da burada yaşayan topluluğun kesin kimliği henüz belirlenemedi.

Bölgeyle ilişkilendirilen Boii kabilesine ait doğrudan bir yazıt bulunamaması nedeniyle araştırmacılar, kentin hangi topluluk tarafından kurulduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşamadı.

Kaynak: Haberler.com