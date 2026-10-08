Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı

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Fon soruşturması gazetecilere sıçradı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ile gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir."

İKİ GAZETECİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Şaban Sevinç ile ilgili daha sonra yeni bir gelişme yaşandı. Sevinç'in yanı sıra Sözcü gazeteci muhabiri Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi.

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