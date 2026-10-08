Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması büyüyor. Soruşturmada gazeteci Şaban Sevinç ve Sözcü muhabiri Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi.
Fon soruşturması gazetecilere sıçradı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ile gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir."
İKİ GAZETECİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Şaban Sevinç ile ilgili daha sonra yeni bir gelişme yaşandı. Sevinç'in yanı sıra Sözcü gazeteci muhabiri Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi.