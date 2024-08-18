Uyarılar çare etmiyor! Bir noktada daha orman yangını başladı, hızla yayılıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde de orman yangını çıkarken, alevlerle mücadelenin sürdüğü yer sayısı 6'ya yükseldi. Yatağan'daki yangının hızla ilerlediği belirtildi. Aydın-Muğla kara yolu da trafiğe kapatıldı. Nebiköy ve Kafaca Köyü tahliye edildi.

MUĞLA'DA İKİ FARKLI İLÇEDE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, öğle saatlerinde Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi ve Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanlarda meydana geldi. Ormandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle, olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

AYDIN-MUĞLA KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI, 2 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, yangının hızla yayıldığı bölgelere karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterler ve uçakları da havadan destek sağlıyor. Alevler nedeniyle Aydın-Muğla kara yolu trafiğe kapatıldı. Ayrıca tedbir amaçlı Nebiköy ve Kafaca Köyü tahliye edildi.

Rüzgarın etkisiyle genişleyen alevlere karşı karadan ve havadan yoğun bir mücadele yürüten ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Müdahale ekipleri, yangının daha fazla alanı tehdit etmemesi için koordineli bir şekilde ilerleyerek, alevleri söndürmeye çalışıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İZMİR YANGINI GÜNLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. İzmir Yamanlar Seyirtepe'de açıklamalarda bulunan Yumaklı, "Bugün güzel haberlerimiz var. Güne güzel haberlerle başlamak memnuniyet verici. İzmir Karşıyaka Yamanlar'da herhangi bir risk olmadığını açıklamıştık. Çok şükür şu an bu yangın kontrol altına alındı" sözlerini kullandı.

"BOLU YANGINI KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı devam eden diğer yangınlara ilişkin de bilgi verdi. Bolu Göynük'teki yangının sarp arazide çıktığını ve geniş bir alanda etkili olduğunu ifade eden Yumaklı, "Şu anda burası da kontrol altına alındı. Ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görülebilir. Endişelenmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

"ÇEŞME'DE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Bakan Yumaklı, "Çeşme'de makilik alandaki yangına ekiplerimiz intikal etti. Yine yerel yönetimlerden valilik koordinasyonuyla gidildi ve müdahale başladı. Bir site boşaltıldı. Zarar gören ev ya da bir can kaybı veya yaralanma yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Devam eden 5 yangının olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı: "İzmir Menderes'te sarp ve yolu olmayan bölümde devam ediyordu. Gece boyu karadan müdahale etti arkadaşlarımız. Hava araçları ile birlikte enerjisi düşürüldü. 4 uçak 11 helikopterle karadan müdahale sürüyor. Enerjisi düştü ve kontrol altına çok yakın.

Bozdağ'da 3 gündür devam eden yangın vardı. Bayrak direğini bile söken rüzgar vardı. Mücadele ile burada belli bir olgunluğa geldi. Burası da kontrol altında bilgisi verilmeye en yakın olan yerlerden biri.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Manisa Gördes'te günlerdir devam eden biz uzun alana yayılmış yangın var 1 uçak 10 helikopter ile müdahale devam ediyor. Kontrole en yakın yangınlardan.

Karabük Ovacık'ta da 2 helikopterle kayalık alanlara müdahale ediliyor. Enerjisi düşürüldü. Tütmeler görülebilir. Burası da kontrole yakın yerlerden.

"AÇIK ALANLARDA BİR KİBRİT BİLE ÇAKMAYALIM"

Eşme'de de 4 helikopter ve kara ekipleri müdahale ediyor. Enerjisi düşürüldü. Tek bir nokta kaldı. Önümüzdeki hafta pazar gününe kadar çok yoğun bir hassasiyet gerekiyor hepimiz için. Dolayısıyla burada bir kez daha tekrar edelim. Eğer mümkünse kapalı alanların dışında açık alanlarda bir kibrit bile çakmayalım. Bir ateş veya alev oluşturacak herhangi bir eylemde bulunmayalım. Çünkü çok basit bir şeyin bile nelere mal olduğunu burada günlerdir hepimiz yaşadık.15 Eylül'e kadar bizim hassasiyetimiz sürecek.

İZMİR'DEKİ YANGININ BİLANÇOSU

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.