Meteoroloji uyardı! İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte sağanak yağış bekleniyor
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Kurban Bayramı'nı yağışlı geçiren İstanbul ve Ankara için bayram sonrasında da sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu paylaşarak yağış beklenen bölgelerde vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
ÜÇ BÜYÜK KENTTE SON DURUM
İstanbul: Az bulutlu ve açık, çarşamba günü zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Ankara : Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, çarşamba sabah saatlerinden sonra Bartın, Bolu, Çankırı Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri ile Ankara'nın merkez ve kuzey ilçeleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 1 ila 2 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
İzmir: Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında nemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile doğusu yer yer parçalı bulutlu, (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 25°C, 35°C
Az bulutlu
HATAY 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu, (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
SİVAS 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Çarşamba) Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇORUM 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu
KARS 13°C, 31°C
Parçalı az bulutlu
MALATYA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık