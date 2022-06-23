Marmaris'te orman yangınının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın 5 noktada ilerliyor. Değirmenyanı, Bördübet, Amazon Yedi Adalar, Okluk Koyu ve Çubucak mevkilerinde etkili olan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

815 ARAÇ GÖREVDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölgede süren çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Yangını söndürme çalışmalarına katılan personel ve araç sayısını da açıklayan AFAD, şu bilgileri paylaştı: "Bin 12'si Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere toplamda 2 bin 851 personel görev yapmaktadır. AFAD koordinasyonunda Muğla iline 14 ilden toplamda 111 araç görevlendirmesi yapılmıştır. Bölgedeki çalışmalar için 41 hava aracı (27 helikopter, 14 uçak), 330 arazöz ve 96 iş makinesi, 28 itfaiye ve su tankeri, 24 TOMA, 2 İHA olmak üzere toplamda 815 araç görevlendirilmiştir."

274 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede sıcaklığın en yüksek 34 derece, rüzgarın saatte 22 kilometre, nem oranının ise yüzde 36 olmasının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, "Yangınlar sırasında Marmaris ilçemizde toplamda 274 kişi tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan talep edenler otelde misafir edilmektedir. Ayrıca 83 hayvan ve 52 aracın tahliyesi sağlanmıştır. 11 tahliye edilen vatandaşımıza barınma hizmeti verilmektedir" denildi.

İLK NOKTA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Alevlere karşı mücadelenin sürdüğü orman yangının ilk başladığı alan ve yanan ormanlık bölge havadan helikopter ile görüntülendi.

İşte bölgeden kareler;