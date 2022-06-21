Yaz aylarının kabusu geri döndü! Marmaris'te orman yangını - Haberler

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Yaz aylarının kabusu geri döndü! Marmaris'te orman yangını

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Yaz aylarının kabusu geri döndü! Marmaris'te orman yangını

RÜSGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yaz aylarının kabusu geri döndü! Marmaris'te orman yangını

AA / Sabri Kesen - Güncel

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