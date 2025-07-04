Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticilere gözaltı kararı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediye binasında arama başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI VE ÇOK SAYIDA KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Partililer belediye binası önünde toplanmaya başlarken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde önlem aldı. Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

NİYAZİ NEFİ KARA KİMDİR?

Niyazi Nefi Kara 20 Ağustos 1969'da Manavgat'ta doğdu. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanıdır. 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde CHP Antalya 1. sıra Milletvekili olarak meclise girmiştir. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Manavgat Belediye Başkanı seçilmiştir.

1969 yılında Manavgat'a bağlı Hatipler köyünde yörük bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Manavgat'ta tamamladı. Lise eğitimine Manavgat Lisesi'nde başladı ancak daha sonrasında Antalya Lisesi'ne kaydolarak oradan mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda tıp uzmanlığı eğitimini tamamladı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi CHP parti tüzüğüne göre Antalya ilinde yapılan ön seçimde CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı geride bırakarak 1. sırada yer aldı ve genel seçim sonuçlarına göre milletvekili seçildi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde de milletvekili seçildi.

2024 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Manavgat Belediye Başkan Adayı oldu. Yapılan seçimlerde en yakın rakibi Süleyman Okudan'a 5.629 oy fark atarak Manavgat Belediye Başkanı seçildi.

Niyazi Nefi Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Hacer Ceyhan Kara ile evli olup İpek ve Ali Çağın adında iki çocuğu vardır.