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NATO liderleri şerefine Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti liderleri karşılıyor

NATO liderleri şerefine Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti liderleri karşılıyor Haber Videosunu İzle
NATO liderleri şerefine Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
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Ankara'nın ev sahipliği yaptığı tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin programı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen görkemli bir resepsiyonla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, müttefik ülkelerin liderlerini ve eşlerini resmi akşam yemeği için karşılıyor. Hazır bekleyen mehteran takımı, her ülke için ayrı bir eseri seslendirirken Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve eşi için "Ceddin Deden" marşı çalındı.

Tarihi NATO Zirvesi için başkent Ankara'da bulunan dünya liderleri, gün boyu süren yoğun diplomasi trafiğinin ve kritik oturumların ardından Beştepe'de bir araya geliyor.

LİDERLERE VE EŞLERİNE ÖZEL KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verilen resmî akşam yemeğine ve resepsiyona ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamındaki resepsiyon ve akşam yemeği için NATO liderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde mehterle karşılıyor. Erdoğan çifti, tüm misafirleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişinde tek tek karşılayarak selamlaştı.

MİÇOTAKİS'E ÖZEL MARŞ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve eşi, 'Hep kahraman Türk milleti' sözlerinin yer aldığı 'Ceddin Deden' marşı ile karşılandı.

Kaynak: Haberler.com
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