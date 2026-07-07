Haberler.com NATO Zirvesi'nde! Ankara'da neler yaşanıyor, işte tüm detaylar

Ankara, uluslararası diplomasi tarihinin en kritik buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayan ve "tarihin en önemli zirvesi" olarak nitelendirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk günü, hafızalardan silinmeyecek diplomatik hamlelere ve görkemli etkinliklere sahne oldu.

ZİRVEYE BÜYÜK İLGİ

Zirve kapsamında NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı, binlerce diplomat, gazeteciler ve davetliler ağırlanırken, yerli ve yabancı medya mensupları zirveye büyük ilgi gösterdi. Tarihi zirvede, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel de yer alıyor.

HABERLER.COM'DAN ÖZEL DETAYLAR

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, başkentteki bu dev organizasyonun ilk gününde yaşanan sıcak gelişmeleri, kulis bilgilerini ve organizasyon detaylarını canlı yayında paylaştı. Sunucu Dilşad Özcan'ın sorularını yanıtlayan Güzel, Ankara'daki yoğun diplomasi trafiğinin perde arkasını ve Türkiye'nin zirvedeki stratejik rolünü şu sözlerle özetledi:

İLK KEZ DÜZENLENEN SAVUNMA SANAYİİ FORUMU VE TUSAŞ ÇIKARMASI

Zirvenin ilk gününü yalnızca siyasi bir buluşma olarak tanımlamanın yetersiz kalacağını belirten Şerife Güzel, NATO tarihinde bir ilke imza atılarak Savunma Sanayii Forumu düzenlendiğini vurguladı. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülüğündeki bu forumda Türkiye'nin geliştirdiği milli teknolojiler müttefikler tarafından tam not aldı.

Forumun ardından yabancı heyetler ve liderler, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yeni kalbi olan TUSAŞ Ankara Tesisleri'nde ağırlandı. Katılımcılar, burada sergilenen milli muharip uçak KAAN ve insansız hava aracı Bayraktar TB2 gibi gurur kaynaklarını yakından inceleme fırsatı buldu. Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisiyle taçlanan ilk gün programı, katılımcılar onuruna verilen bir resepsiyonla son buldu.

ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİ DÜNYANIN ODAK NOKTASI OLDU

Zirveye katılan 32 lider arasında en çok merak edilen temas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ikili görüşme oldu. Dünya basınının pürdikkat takip ettiği görüşmeden Türkiye adına son derece olumlu mesajlar çıktı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan samimi ilişkisini bir kez daha vurgularken, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılacağına dair net sinyaller verdi. Bu sıcak atmosfer, müttefiklik ilişkilerinin geleceği ve Türkiye'nin NATO içindeki güçlü konumu açısından tarihi bir ipucu olarak yorumlandı.

İKİNCİ GÜNÜN PAROLASI: LİDERLER ZİRVESİ VE AİLE FOTOĞRAFI

Zirvenin ikinci gününün çok daha erken ve yoğun bir tempoyla başlayacağını aktaran Güzel, gazetecilerin sabah saat 07.00'den önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerlerini alacağını belirtti. İkinci günün kritik durakları ise şöyle olacak:

Karşılama ve Basın Açıklaması: Güne, NATO Genel Sekreteri'nin resmi karşılama töreni ve sabah erken saatlerde yapacağı basın açıklamasıyla başlanacak.

Kritik Aile Fotoğrafı: Cumhurbaşkanı Erdoğan müttefik liderleri tek tek karşılayacak ve ardından tüm dünyanın gözünü dikeceği geleneksel "Aile Fotoğrafı" çektirilecek. Fotoğraftaki liderlerin duruşları ve verecekleri mesajlar yakından takip edilecek.

Ortak Bildiri: Zirve, Liderler Toplantısı'nın tamamlanmasının ardından küresel güvenliğe yön verecek tarihi bir ortak bildirinin yayımlanmasıyla son bulacak.

YABANCI BASINDAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ YAĞMURU: ÇITA ÇOK YÜKSELDİ

Ankara'nın organizasyon başarısı, uluslararası basın mensupları tarafından hayranlıkla karşılandı. Geçmişteki pek çok zirveyi takip eden deneyimli gazetecilerle görüştüğünü belirten Şerife Güzel, organizasyonun "kusursuz ve kesintisiz" işlediğini ifade etti.

Güzel, yabancı meslektaşlarının "Bundan sonra NATO zirvesi yapacak ülkelerin işi çok zor, çünkü Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı" şeklinde yorumlar yaptığını aktardı.

Uluslararası medya merkezine dönüştürülen Millet Kütüphanesi'nde kesintisiz çalışma alanları, sınırsız ikramlar ve personelin gösterdiği yüksek misafirperverlik büyük takdir topladı. 30'dan fazla liderin aynı anda güvenliğini sağlamak amacıyla üst düzey önlemler alınırken, başkent halkının mağdur olmaması adına metro hatlarının açık tutulması gibi lojistik çözümler de tam not aldı.