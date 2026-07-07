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Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama

Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama Haber Videosunu İzle
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusunda yeşil ışık yakması, İsrail cephesinde büyük bir yankı uyandırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, satış ihtimalinin güçlenmesi üzerine alelacele bir açıklama yaparak Washington yönetimine "Satmayın" çağrısında bulundu.

  • ABD Başkanı Trump, CAATSA yaptırımlarını kaldırma ve F-35 tedariki konusunda olumlu mesajlar verdi.
  • İsrail Başbakanı Netanyahu, F-35'lerin Türkiye'ye satılmasının Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını iddia ederek ABD'yi kararından vazgeçirmeye çağırdı.
  • Netanyahu, Türkiye'yi Yunanistan'ı tehdit etmek, Kıbrıs'ın yarısını işgal etmek ve İsrail'i yok etmekle suçladı.

Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump'ın, CAATSA yaptırımlarını kaldırma ve F-35 tedariki konusunda verdiği olumlu mesajlar İsrail'i harekete geçirdi. Satış ihtimalinin ciddi bir şekilde masaya gelmesinin hemen ardından kameralar karşısına geçen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'yi hedef alan iddialarda bulunarak ABD'yi kararından vazgeçirmeye çağırdı.

"ORTA DOĞU'DAKİ GÜÇ DENGESİNİ YOK EDER"

F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmesinin bölgesel güvenliği tehlikeye atacağını iddia eden Netanyahu, Türkiye'nin "saldırgan emelleri" olduğunu öne sürdü. Satışın gerçekleşmemesi gerektiğini savunan İsrail Başbakanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"F-35'lerin satılması Orta Doğu'daki güç dengesini yok edecektir, çünkü bence Türkiye'nin saldırgan emelleri var. Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediklerini söylüyorlar. Ben olsam satmazdım."

YUNANİSTAN VE KIBRIS ÜZERİNDEN BATI'YA SESLENDİ

Açıklamasında Batı dünyasına ve diğer ittifak üyelerine de seslenmeye çalışan Netanyahu, argümanlarını şu sözlerle sürdürdü:

"NATO müttefiki olan Yunanistan'ı tehdit ediyor. Bir diğer NATO ülkesi olan Kıbrıs'ın yarısını işgal ediyor. Ve en önemlisi ülkemi, tek ve yegane Yahudi devletini yok etmekle tehdit ediyor."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Abd,İsrail,Türkiye arasında tiyatrolar vs..

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