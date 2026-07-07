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Beşiktaş'ın yeni kalecileri İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni kalecileri İstanbul'da
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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı kaleciler İstanbul'a geldi. Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'ı siyah-beyazlı taraftar taraftarlar karşıladı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu kaleciler Alexander Nübel ve Doğan Alemdar, İstanbul'a geldi.

NUBEL VE DOĞAN ALEMDAR, İSTANBUL'DA

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Alman kaleci Nübel ile İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Doğan Alemdar'ı siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı. Basın mensuplarına Beşiktaş atkısı ile poz veren kaleciler, ardından havalimanından ayrıldı.

RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAKLAR

Nübel ve Doğan'ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Alexander Nübel, kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ta geçen sezon 49 maça çıktı. Son olarak RAMS Başakşehir'de yer alan Doğan Alemdar ise 2025-2026 sezonunda Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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