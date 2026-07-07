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İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı! Maça damga vuran anlar

İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı! Maça damga vuran anlar
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin ile karşı karşıya gelen Mısır'da futbolcular ilk yarı biter bitmez secdeye gitti.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda Lionel Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin ile Muhammed Salah'ın formasını giydiği Mısır karşı karşıya geldi. Atlanta’da bulunan Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanan mücadeleye Mısırlı futbolcuların ilk yarının son düdüğüyle birlikte yaptığı hareket damga vurdu. 

İLK YARI BİTER BİTMEZ SECDEYE KAPANDILAR

Arjantin karşısında devreye 1-0'lık üstünlükle giden Mısır'da karşılaşmanın hakemi ilk yarıyı bitirir bitirmez tüm futbolcular secdeye kapandı. Bu anlar canlı yayına anbean olarak yansıdı.

MESSI PENALTIYI KAÇIRDI

İlk yarıya geride giren Arjantin'de Lionel Messi, mücadelenin 21. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamayarak takımına beraberliği getirme şansını kaçırdı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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