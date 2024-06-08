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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Ankara-Niğde Otoyolu, İzmir Çevre Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Kurtköy-Şile yolunda bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda asfalt yenileme çalışmaları, Malatya-Sivas yolunda köprü bakımı, Gümüşova-Düzce yolunda üstyapı onarımı, Isparta-Ağlasun yolunda hidrolik sanat yapısı çalışması ve Maçka yolunda yaya üst geçidi yapım çalışması yapılmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 217-218. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Niğde istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova-Karşıyaka-Çanakkale istikameti dönüş kolunda (İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali kesimi) aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu sebeple dönüş kolu 23.00-05.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, İstanbul Otoyolu EGS Park ayrımını kullanarak U dönüşü yapabiliyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 4-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Denizli-Aydın istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kurtköy-Şile yolunun 0-56. kilometrelerinde yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bursa istikameti 35-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Bursa- İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Malatya-Sivas yolunun 60. kilometresinde Yeni Tohma Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Eski Tohma Köprüsü'nden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 18-20. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma İstanbul-Düzce istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Isparta-Ağlasun yolunun 14. kilometresinde hidrolik sanat yapısı çalışmaları sebebiyle gidiş yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Maçka yolunun 2. kilometresindeki (otogar mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 24-25. kilometrelerinde tünel bağlantı yollarındaki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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