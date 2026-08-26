Sel felaketinin ortasında insanlık ayıbı; suların içinde değerli eşya aradılar

Nepal’in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesinde meydana gelen sel felaketi, geride büyük bir yıkım bıraktı. Bhotekoshi Nehri’nin taşmasıyla birlikte evler, yollar, köprüler ve altyapı tesisleri sular altında kalırken, yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Felaketin ardından bölgeden gelen görüntüler ise yaşanan yıkımın ortasında dikkat çeken anları ortaya çıkardı.

SEL SULARININ İÇİNDE EŞYA ARADILAR

Felaket bölgesinde çekilen görüntülerde bazı vatandaşların, çamur ve sel sularının arasında dolaşarak sürüklenen eşyaları aradığı görüldü.

Selin taşıdığı molozların ve çeşitli malzemelerin arasında ilerleyen kişilerin, suyun içinden çıkardıkları eşyaları kıyıya taşıdığı anlar kameraya yansıdı. Yaşanan felaketin ağırlığına rağmen bazı kişilerin arama sırasında gülümsemesi ise görüntülere damga vurdu.

Vatandaşların, sel sularının sürüklediği ve kullanılabilecek durumda olan malzemeleri kurtarmaya çalıştığı görüldü. Ortaya çıkan görüntüler, bölge halkının felaket sonrasında karşı karşıya kaldığı zorlu koşulları gözler önüne serdi.

YÜZLERCE KİŞİ KAYIP

Nepal Turizm Kurulu’nun açıkladığı verilere göre 403 kişi hâlâ kayıp. Bunların 341'ini yabancı, 62'sini ise Nepal vatandaşı oluşturuyor. Kayıplar arasında 133 Hindistanlı, 47 ABD'li, 34 Avustralyalı ve 33 İngiliz bulunuyor.

Ancak can kaybına ilişkin rakamlar arama kurtarma çalışmalarının ilerlemesiyle hızla değişiyor. Nepal’de gün içinde açıklanan farklı güncellemelerde ölü sayısı 22'den 95'e kadar yükselirken, AP son güncellemesinde Nepal'de 95 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BÜYÜK YIKIMA YOL AÇTI

Felaket, Rasuwa bölgesindeki Bhotekoshi Nehri boyunca büyük bir yıkıma yol açtı. Sel suları çok sayıda yerleşim yerini, yolu ve köprüyü etkilerken, bazı hidroelektrik tesislerinde de ciddi hasar meydana geldi.

İlk değerlendirmelere göre felaketin, Tibet tarafında meydana gelen bir buz ve kaya çığının nehri etkileyerek ani su yükselmesine yol açması sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtiliyor. Reuters ise 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen buz-kaya çığının seli tetiklemiş olabileceğini aktardı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Nepal ordusu, polis ve diğer ekipler bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yolların, köprülerin ve iletişim altyapısının zarar görmesi ekiplerin bazı bölgelere ulaşmasını zorlaştırıyor. Yetkililer ayrıca nehir kenarlarında yaşayanları yeni taşkın ihtimaline karşı uyarıyor.

Felaketin boyutunun, ulaşılamayan bölgelere erişilmesi ve arama çalışmalarının tamamlanmasıyla daha net ortaya çıkması bekleniyor.