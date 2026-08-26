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Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm

Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
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Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında Muş'ta konser veren ünlü sanatçı Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ile tokalaştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl, "Ömrümden yılları verebilsem, gözümü kırpmadan veririm dediğiniz insanlar var mı? Benim var, bir tanesi de bu iki karede" notunu düşerek büyük yankı uyandırdı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi anma törenleri, renkli görüntülere ve yoğun katılıma sahne oldu. Etkinlikler kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Malazgirt ve Ahlat’ta hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir konsere imza attı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Törenler esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek sohbet eden ve tokalaşan ünlü sanatçı, o özel anları ölümsüzleştirdi. Şahsına gösterilen ilgiden memnun kalan Akçıl, Erdoğan ile çekilen iki karesini resmî sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

"GÖZÜMÜ KIRPMADAN VERİRİM"

Sinan Akçıl’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğraflarına eklediği not kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Akçıl paylaşımına şu ifadeleri not düştü: "Ömrümden yılları verebilsem, gözümü kırpmadan veririm dediğiniz insanlar var mı? Benim var, bir tanesi de bu 2 karede işte... Teşekkürler Malazgirt, teşekkürler Ahlat... Muhteşemdiniz."

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU 

Sanatçının bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alarak sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

İşte Sinan Akçıl'ın o paylaşımı; 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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