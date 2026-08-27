Dolly Parton’ın ölümü sonrası ABD’de bayraklar yarıya indirildi

ABD’nin efsane country müzik sanatçısı Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. Parton’ın ölümünün ardından ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelindeki federal binalar, askeri tesisler ve ABD’nin yurt dışındaki temsilciliklerinde bulunan bayrakların 1 Eylül’e kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.

80 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Altı yılı aşkın kariyeri boyunca country müziğin en önemli isimlerinden biri haline gelen Parton’ın ölümü, ailesi ve temsilcileri tarafından 25 Ağustos’ta duyuruldu.

Nashville’de hayatını kaybeden sanatçı; “Jolene”, “9 to 5” ve “I Will Always Love You” gibi dünya çapında tanınan eserleriyle müzik tarihine damga vurdu. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve hayırseverlik çalışmalarıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

TRUMP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Parton’ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada sanatçıyı country müziğin en büyük isimlerinden biri olarak nitelendirdi.

Trump, Parton’ın ölümünün milyonlarca insan için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, sanatçının yerinin doldurulamayacağını ifade etti.

Trump’ın yayımladığı başkanlık bildirisiyle ABD bayraklarının 1 Eylül 2026 gün batımına kadar yarıya indirilmesi kararlaştırıldı.

Karar yalnızca Beyaz Saray ve federal kamu binalarını değil, askeri tesisleri, deniz üslerini ve federal hükümete ait gemileri de kapsıyor. ABD’nin yurt dışındaki büyükelçilik, konsolosluk ve diğer resmi tesislerinde de bayraklar aynı süre boyunca yarıya indirilecek.

WASHİNGTON'DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Parton’ın anısına alınan kararın ardından Washington’daki Amerikan bayrakları da yarıya indirildi. Başkentteki görüntüler, sanatçının ölümünün ardından ülke genelinde ilan edilen ulusal yas havasını gözler önüne serdi.

Parton’ın müzik dünyasındaki kariyerinin yanı sıra çocukların eğitimine yönelik çalışmaları ve hayırsever faaliyetleri de ölümünün ardından yeniden gündeme geldi. Sanatçı için dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda başsağlığı mesajı yayımlandı.