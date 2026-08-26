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15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet

15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet Haber Videosunu İzle
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
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Her ay düzenli olarak 2 Cumhuriyet altını aldığı belirtilen bir vatandaş, yaklaşık 15 yıllık birikiminin ardından elindeki 352 Cumhuriyet altınını bozdurmak için kuyumcuya götürdü. Altınları hesaplayan kuyumcu toplam değerin 16 milyon 494 bin 720 TL olduğunu söyleyerek ödemeyi havale yoluyla yapmayı teklif etti. Müşterinin bunun üzerine "Nakit alamaz mıyım abi?" diye sorması ise dikkat çekti.

  • Bir vatandaş yaklaşık 15 yıl boyunca her ay 2 Cumhuriyet altını satın alarak birikim yaptı.
  • Kuyumcuya bozdurulan 352 Cumhuriyet altınının toplam değeri 16 milyon 494 bin 720 TL olarak hesaplandı.

Her ay 2 Cumhuriyet altını satın alarak birikim yaptığı belirtilen bir vatandaş, yıllar içerisinde topladığı altınları bozdurmak için kuyumcunun yolunu tuttu.

Vatandaşın yanında getirdiği 352 adet Cumhuriyet altınının hesaplanan toplam değeri ise milyonlarca liraya ulaştı.

352 CUMHURİYET ALTININI KUYUMCUYA GETİRDİ

Bilgilere göre vatandaş, yaklaşık 15 yıl boyunca her ay düzenli olarak 2 Cumhuriyet altını satın aldı. Uzun yıllar boyunca sürdürdüğü birikimin ardından elindeki altınları nakde çevirmeye karar verdi.

Kuyumcuya getirilen Cumhuriyet altınlarının sayısının 352 olduğu belirtildi. Altınların toplam değerini hesaplayan kuyumcu, müşterisine ortaya çıkan rakamı açıkladı.

16 MİLYON 494 BİN 720 TL HESAPLADI

Kuyumcunun yaptığı hesaba göre 352 Cumhuriyet altınının toplam karşılığı 16 milyon 494 bin 720 TL oldu.

Milyonlarca liralık rakamın ortaya çıkmasının ardından kuyumcu müşterisine, "16 milyon 494 bin 720 TL yapıyor, havale edelim" dedi.

Kuyumcunun ödemeyi banka havalesiyle gerçekleştirmeyi teklif etmesi üzerine müşteri, "Nakit alamaz mıyım abi?" diye sordu.

Ali Kemal İsmailoğlu
Ali Kemal İsmailoğlu
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