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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu play-off turu tamamlandı. Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray organizasyona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Fenerbahçe de 18 yıl aradan sonra devler ligine geri döndü. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

  • Fenerbahçe, 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi, 3. eleme turunda Sturm Graz'ı ve play-off'ta Lyon'u eleyerek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi.
  • Galatasaray, 2025-2026 sezonunu Trendyol Süper Lig'de şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray aynı torbada (3. torba) yer aldığı için birbirleriyle karşılaşamayacak; kura çekimi 27 Ağustos Perşembe TSİ 19:00'da UEFA TV ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu play-off turu tamamlandı. Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray organizasyona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Fenerbahçe de 18 yıl aradan sonra devler ligine geri döndü.

FENERBAHÇE, UZUN YILLAR SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda Gornik Zabrze’yi, 3. eleme turunda Sturm Graz’ı eledikten sonra play-off’ta Lyon ile eşleşti. Kadıköy’deki ilk maç 1-1 berabere bitti. Rövanşta deplasmanda 2-1 galip gelen Fenerbahçe, lig aşamasına yükseldi.

GALATASARAY DOĞRUDAN KATILIM SAĞLADI

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamayı başaran Galatasaray, dev organizasyona doğrudan katılım sağladı. 

F.BAHÇE VE G.SARAY HER TORBADAN 2 TAKIMLA KARŞILAŞACAK

Yeni formatta lig aşamasında 36 takım yer alıyor. Kuralarda her takım her torbadan 2’şer rakiple (1 iç saha, 1 deplasman) karşılaşıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe de 1., 2., 3. ve 4. torbalardan ikişer takımla eşleşecek.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Kura öncesi torbalar şöyle şekillendi:

1. Torba:  PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid

2. Torba:  Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis

3. Torba:  Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe, Bodo Glimt

4. Torba:  Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como, Lens

F.BAHÇE VE G.SARAY BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞAMYACAK

Son olarak, iki Türk ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı torbada yer aldığı için birbirleriyle karşılaşamayacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşamasının kura çekimi 27 Ağustos Perşembe akşamı TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi UEFA TV ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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