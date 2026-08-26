Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
La Liga'da Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 6. dakikada gole çok yaklaştı. Sol kanatta Vinicius Junior'ın pasını alan Kylian Mbappe, ceza sahası içi sol çaprazından kaleyi denedi. Mbappe'nin kale ağzında müsait durumdaki Arda Güler'e pas vermeyip şut çekmesi Real Madridli taraftarların tepkisini çekti.
İspanya La Liga’da Real Madrid, sahasında Real Sociedad’ı konuk ettiği mücadeleye son derece tempolu başladı.
MBAPPE MÜSAİT DURUMDA ARDA'YI GÖRMEDİ
Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında ev sahibi ekip net bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta Vinicius Junior’dan aldığı pasla ceza sahasına giren Kylian Mbappe, sol çaprazdan doğrudan kaleyi hedefledi. Fransız yıldızın, kale ağzında müsait pozisyonda bekleyen milli futbolcumuz Arda Güler’e pas vermek yerine şut çekmeyi tercih etmesi fırsatın harcanmasına neden oldu.
TARAFTARLARDAN MBAPPE'YE TEPKİ
Topun dışarı gitmesiyle birlikte Santiago Bernabeu tribünlerini dolduran Real Madridli taraftarlar, pozisyonda Arda'yı görmeyen Mbappe’nin bu kararına ıslıklarla tepki gösterdi.