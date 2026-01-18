Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

Haberler

Güncelleme:
İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapıldı. Müsavat Dervişoğlu, 1180 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

  • Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda geçerli 1180 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.
  • İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu üye sayısı 50'den 60'a yükseltildi.
  • Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti'ye katıldı.

İyi Parti'nin 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Genel başkanlık için tek aday Müsavat Dervişoğlu oldu.

GİK ÜYE SAYISI 60'A YÜKSELTİLDİ

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından mali rapor ve Genel İdare Kurulu (GİK) raporu oy birliğiyle kabul edildi. Kurultay kapsamında oluşturulan tüzük değişikliği komisyonunun çalışmaları sonucu Başkanlık Divanı'na, İYİ Parti tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılması önerildi.

Delegelerin ayrı ayrı oyladığı önergeler, oy birliğiyle kabul edildi. Değişiklikle 50 olan GİK üye sayısı, 60'a yükseltildi.

Tüzük değişikliğinin oylanmasının ardından genel başkan seçimine geçildi. Mevcut Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tek aday olarak seçime girdi.

Dervişoğlu, genel başkanlık seçimi için oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı.

Kurultay kapsamında, genel başkanlık seçiminin ardından GİK ve Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

Müsavat Dervişoğlu, geçerli 1180 oyun tamamını alarak yeniden İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçildi.

"DÜNYA, OTORİTERLİK VE KEYFİLİK AÇMAZININ PENÇESİNDE"

Dervişoğlu, kurultayda yaptığı konuşmada, partinin eski genel başkanı Meral Akşener'e ve partide emeği geçenlere teşekkür etti.

İYİ Parti'nin, "adalet ve eşitliğin tükendiği" bir eşikte kurulduğunu belirten Dervişoğlu, keyfiliğe, şahsiliğe ve otoriterliğe karşı, milli ve cumhuriyetçi bir refleks olarak ortaya çıktıklarını söyledi.

Dünyada son dönemde yaşanan gelişmelere dikkati çeken Dervişoğlu, "Dünya, bir otoriterlik ve keyfilik açmazının pençesindedir. Bir tarafta Latin Amerika'da, Rusya'da, Uzak Asya'da yaşananlar, öte tarafta ise 25 yıldır millet ve devlet bağları aşındırılan, kimlik çatışmalarıyla dengesi bozulan Orta Doğu vardır. Çünkü, büyük emperyal güçler dışarıdan meşruiyet aşılayarak, kendilerine bağımlı iktidarlar yarattılar. Netanyahu gibi azgın ve cüretkar katiller eliyle kan dökmeyi olağan kıldılar. Suriye'den Irak'a, Gazze'den İran'a ve elbette Türkiye'ye kadar, Iraklaşmak, Lübnanlaşmak ve Gazzeleşmek yolunda, emperyalizm, artık gizlenme ihtiyacı hissetmeden suç işlemektedir." diye konuştu.

"ATATÜRK'ÜN TEVDİ ETTİĞİ BİRİNCİ VAZİFEYİ YERİNE GETİRMEK HEPİMİZİN ASLİ SORUMLULUĞU"

Türkiye'nin temel değerlerinin TBMM'de tartışmaya açıldığını ileri süren Dervişoğlu, içerideki ve dışarıdaki gelişmelerin, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef aldığını savundu.

Müsavat Dervişoğlu, "Gazi Mustafa Kemal'in bir asır önce tevdi ettiği o vazifeyi, yani o 'birinci vazifeyi' yerine getirmek hepimizin asli sorumluluğudur. Cumhuriyetin ve milletin bütünlüğünü fikren ve hukuken muhafaza edeceğiz. Bu uğurda ödenecek her bedel de boynumuzun borcudur." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKEDİR"

"Türkiye büyük bir ülkedir. Hürriyeti de Cumhuriyeti de demokrasiyi de bağımsızlığı da insan haklarını da kendisi için kendi gayretiyle, kendi medeniyet ışığıyla taşıyacaktır" diyen Dervişoğlu, Türkiye'nin kalkınma seferberliğine İYİ Parti ile hazırlanacağını belirtti.

Dervişoğlu, iktidara gelmeleri durumunda kamuya emanet edilen kaynakların en doğru ve etkin şekilde kullanılacağını, tüm ekonomik risklerin yönetileceğini ve katma değeri yüksek teknoloji odaklı üretimle Türk insanının girişimciliğine tüm dünyanın şahit olacağını dile getirdi.

"İNSANLARIMIZ KAYIT İÇİ GÜVENCELİ VE GÜVENLİ İŞLERDE ÇALIŞACAK"

Hesaplı ve kaliteli yaşayan bir Türkiye'yi kuracaklarını kaydeden Dervişoğlu, "Hür teşebbüsün prangalarını biz çözeceğiz. Alın teriyle kazanan insanlarımız kayıt içi, güvenceli ve güvenli işlerde çalışacak. Türkiye bir üretim ve ihracat üssü olacak. Anadolu, yıldız şehirleri ile anılacak." görüşünü paylaştı.

Müsavat Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakça kazanacak, adilce bölüşeceğiz. Gelir ve servet dağılımını gözeten, etkin ve verimli yönetilen bir devlet kapasitesini vücuda getireceğiz. İnsanımız endişeden de arınacak. Sosyal güvenlik ve yardımlar da 'sadaka ekonomisi' girdabından kurtarılacak. Vatandaş devletinden sadaka değil, hakkını alacak. Bu ülkede sorun, yanlışların bilinmemesi değildir. Sorun, doğruların bile isteye yapılmamasıdır. Bu ülkede herkes biliyor ki bu düzen yürümüyor. Bu sistem işlemiyor. Tek dertleri, her seçim arifesine kadar idare etmek. Biz idare etmeye gelmeyeceğiz. Biz bu çarpık düzeni değiştirmeye geleceğiz."

"HİÇBİR HİZMETE KARŞI BİR RİJİT DURUŞ SERGİLEMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

İYİ Parti olarak parlamenter sistemi savunduklarını ve sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini ifade eden Dervişoğlu, "Demokrasi tarihimiz, 200 yıllık deneyim bize bunu göstermektedir." dedi.

Emeklilerin, memurların, emekçilerin, esnafın, çiftçinin, iş dünyasının geleceği planlamayı bırakıp, bugünü kurtarmanın derdine mahkum edildiğini savunan Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Yapılan güzel işlerle alakalı olarak da hizmet edip bu ülkede taş üstüne taş koyan herkesi taktir ettiğimiz dönemler olmuştur. Hiçbir hizmete karşı bir rijit duruş sergilememiz söz konusu değildir. Bugün Türk milletinin yaşadığı her türlü sıkıntının kaynağı bu iktidarın yanlış politikaları ve uygulamalarıdır. Bu iktidarda artık bir umut ışığı yoktur. İYİ Parti'nin güneşi yükselmek durumundadır."

BURAK DALGIN İYİ PARTİ'YE KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, konuşmasının ardından, İYİ Parti'ye katılan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'a parti rozeti taktı.

Kaynak: AA / Güncel
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFurkan inci:

birdahaki seçim meclise bile giremeyecek bir tabela partisi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Bu adamda nasıl bir liderlik vasıfları varda %4 lük bir oy oranı olan partinin genel başkanı oluyo

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

iyi parti kümeye

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

