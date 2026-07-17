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Dünya Kupası'nın kahramanı Vozinha'nın ismi bir hayvana verilerek ölümsüzleştirildi

Dünya Kupası'nın kahramanı Vozinha'nın ismi bir hayvana verilerek ölümsüzleştirildi
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Yeni keşfedilen bir deniz salyangozu türüne FIFA 2026 Dünya Kupası'na olağanüstü performanslarıyla damga vuran Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın adı verildi.

  • Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın adı, yeni keşfedilen bir deniz salyangozu türüne verildi.
  • Vozinha, 2026 Dünya Kupası'nda 18 kritik kurtarış yaptı ve Suudi Arabistan ile İspanya maçlarında gol yemedi.
  • Salyangoza 'Aldisa Vozinha' adı verildi; parlak kırmızı rengi, Vozinha'nın İspanya'ya karşı gol yemediği maça atıfta bulunuyor.

FIFA 2026  Dünya Kupası'nda sergilediği muazzam performansla turnuvaya damga vuran Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli kalecisi Vozinha, bilim dünyasında da ölümsüzleşti. 

İSMİ SALYANGOZ TÜRÜNE VERİLDİ

Turnuva boyunca kalesinde adeta devleşen 40 yaşındaki file bekçisinin adı, yeni keşfedilen bir deniz salyangozu türüne verildi.

ARJANTİN KARŞISINDA TARİHİ DİRENİŞ

Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası'nda son 32 turuna kadar yükseldiği tarihi yürüyüşün en büyük mimarı olan Vozinha, turnuva genelinde tam 18 kritik kurtarışa imza attı. Özellikle Suudi Arabistan ve İspanya maçlarında kalesini gole kapatan tecrübeli eldiven, uzatmalarda Arjantin'e 3-2 kaybedilen dramatik maçta da hafızalara kazındı.

''LA ROJA''YA GÖNDERME YAPILDI

Vozinha'nın bu unutulmaz performansından etkilenen İspanyol biyolog Jesus Ortea, Karayip Denizi'nde keşfedilen kırmızı renkli yeni bir deniz yumuşakçası türüne kalecinin adını verdi. "Historias de la Biodiversidad" adlı bilimsel çalışmada yer alan bu minik canlıya resmi olarak "Aldisa Vozinha" (Vozinha deniz salyangozu) adı verildi. Bilim insanı Ortea, canlıya parlak kırmızı renginden dolayı bu ismi seçtiğini; bunun, kırmızı formalarıyla bilinen "La Roja" (Kırmızı Kasırga) lakaplı İspanya milli takımına karşı Vozinha'nın gol yemediği maça doğrudan bir atıf olduğunu belirtti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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